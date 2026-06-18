تكنولوجيا: شركة Jackery تطلق ثلاثة محطات طاقة محمولة جديدة وشديدة التحمل مع ميزة UPS بزمن استجابة 10 ms

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Jackery عن سلسلة HomePower والآن قامت الشركة بإطلاق سلسلة HomePower الأصلية في الأسواق العالمية وأعلنت Jackery عن ثلاثة طرازات جديدة ضمن التشكيلة وهي HomePower 3600 Pro Max و HomePower 2000 Plus v2 و HomePower 1000 v2 وتم تصميم سلسلة HomePower الأحدث لتعمل كنسخة احتياطية للطاقة في المنزل أو للاستخدام الفعال أثناء التخييم

ويتميز الطراز الرائد HomePower 3600 Pro Max بسعة أساسية ضخمة تبلغ 3584 Wh والتي يمكن ترقيتها وتوسيعها بسهولة لتصل إلى 43 kWh باستخدام بطاريات Jackery الإضافية وبالحديث عن طاقة الإخراج فهي تصنف عند 4000 W موزعة على ثلاثة منافذ AC ومنفذي USB وتدعم محطة الطاقة تقنية الشحن السريع وتزعم العلامة التجارية أن شحنها يستغرق حوالي 80 دقيقة للانتقال من 0 إلى 100% عبر منافذ الحائط القياسية وبعد 6000 دورة شحن من المتوقع أن تحتفظ البطارية بنسبة 70% على الأقل من سعتها الأصلية ووفقا لشركة Jackery يقدم طراز 3600 Pro Max عمرا افتراضيا غاية في القوة يصل إلى 16 عام مع الأجهزة المنزلية اليومية

وتم تصميم طراز HomePower 2000 Plus v2 خصيصا للمنازل وتتيح بطارية LiFePO4 المدمجة بسعة 2048 Wh تشغيل ثلاجة عادية لمدة 48 ساعة أو مكيف هواء لمدة 2.5 ساعة ومثل شقيقه الرائد 3600 Pro Max فإن هذا الإصدار قابل للتوسيع أيضا لتصل سعته الإجمالية إلى 12 kWh ويأتي بوزن خفيف يبلغ 40.5 lbs أي ما يعادل 18.4 kg ويقال إنه أخف بمقدار 21 pounds أي حوالي 9.5 kg من الجيل السابق له مما يجعله أسهل في الوضع والتحريك في جميع أنحاء المنزل بكل سلاسة

ويعد طراز HomePower 1000 v2 العضو الأقل تكلفة والأخف وزنا في تشكيلة سلسلة HomePower حيث يتميز بسعة بطارية تبلغ 1024 Wh وقوة إخراج تصل إلى 1500 W ويمكن إعادة شحن بطارية طراز 1000 v2 في غضون 50 دقيقة فقط بفضل دعم تقنية الشحن السريع وعلى عكس الأشقاء الآخرين يفتقر هذا الطراز إلى قدرات التوسيع الإضافية ولكن من الناحية الإيجابية تم تصنيف بطارية LiFePO4 عند 6000 دورة شحن كاملة وتعد الشركة بعمر تشغيلي طويل ومستقر يزيد عن 16 عام

وفيما يتعلق بالأسعار تأتي محطات الطاقة HomePower 3600 Pro Max و HomePower 2000 Plus v2 و HomePower 1000 v2 بأسعار تبلغ 2999 دولار و 1799 دولار و 849 دولار على التوالي ويمكن للمشترين المهتمين الآن شراء محطات الطاقة المتطورة من سلسلة HomePower مباشرة من موقع Jackery الرسمي

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