تكنولوجيا: جهاز العرض المحمول Pixorien Z01 ينطلق بدقة 2K وبطارية مدمجة وحامل قابل للتمديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تقديم جهاز العرض المحمول الجديد Pixorien Z01 حاليا بسعر مخفض من خلال حملة تمويل جماعي crowdfunding حيث يتعين على الداعمين التعهد بمبلغ لا يقل عن 299 دولار مع احتساب رسوم الشحن بشكل منفصل ومن المتوقع بدء التسليم في اكتوبر وكما هو الحال مع أي مشروع تمويل جماعي فإن هناك مخاطر مالية متأصلة قد تكون كبيرة في هذه الحالة نظرا لغموض الشركة المصنعة نسبيا

ويزن جهاز العرض 1.2 kg أو 2.65 lbs ويدعي تقديم دقة 2K والتي من المحتمل أن تكون أقرب إلى دقة Full HD ويعمل بواسطة رقاقة SoC مدمجة مع نظام التشغيل Android 12 ويدعم أحجام صور تتراوح من 30 إلى 150 inch ويتميز بنسبة إسقاط throw ratio تبلغ 1.2 إلى 1 وكما هو معتاد في هذه الفئة السعرية يقتصر السطوع على 500 ANSI lumens مما يجعل الاستخدام النهاري ممكنا فقط عند أحجام الصور المخفضة ويتم ضبط التركيز يدويا بينما يجب أن يكون معدل التحديث البالغ 60 Hz كافيا للمشاهدة العادية والألعاب الخفيفة ويسمح الحامل ثلاثي القوائم القابل للطي والمثبت على عمود قابل للتمديد بمرونة في تحديد المواقع

وتتيح البطارية التي تأتي بسعة 16000 mAh التشغيل اللاسلكي دون الحاجة إلى أسلاك بينما يتم تقديم الصوت عبر مكبري صوت بقوة 5 watt وتشمل خيارات الاتصال منفذ USB 2.0 وفتحة لبطاقة الذاكرة مما يسمح بتشغيل الوسائط المحلية دون الحاجة إلى جهاز خارجي