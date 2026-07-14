تكنولوجيا: سامسونج تشوق للجيل الجديد من Galaxy Watch ومساعد صحي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شوقت سامسونج لساعاتها الذكية المقبلة قبل حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 22 يوليو في لندن، حيث يُنتظر أن تكشف أيضًا عن هواتفها القابلة للطي الجديدة.

وركز التشويق على تقديم مساعد صحي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذ تؤكد الشركة أن ساعات Galaxy Watch القادمة ستصبح بوابة صحية ذكية تعمل باستمرار لتقديم تحليلات ومتابعة شخصية للحالة الصحية.

وأوضحت سامسونج أن ارتداء الساعة سيمنح المستخدم تجربة صحية أكثر سلاسة، بفضل عملها المستمر في الخلفية لتتبع المؤشرات الحيوية وتقديم رؤى ذكية تساعد على فهم الحالة الصحية وإدارتها بشكل استباقي.

كما أشارت الشركة إلى أن الساعات ستأتي بمكونات داخلية جديدة، إلى جانب بطارية محسنة تتيح تتبع الصحة لفترات أطول ودقة أعلى، مع معالج جديد يوفر كفاءة أفضل في الأداء.

ويظهر الفيديو التشويقي أيضًا أن الساعة ستتميز بتصميم انسيابي وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وشاشة عالية الوضوح، فضلًا عن دعمها لأنشطة رياضية متنوعة مثل الجري الجبلي والغوص وركوب الدراجات والتمارين المكثفة.

وستدعم الساعة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي عبر الأوامر الصوتية، إلى جانب مجموعة من مزايا تتبع الصحة، تشمل معدل ضربات القلب، وحساب السعرات الحرارية، وقياس ضغط الدم، واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وتحليل مكونات الجسم تلقائيًا.

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