لعبة NBA 2K27 تكشف عن نجوم أغلفتها وإصداراتها قبل الإطلاق الرسمي

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الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - وسيحصل مشترو نسختي Deluxe وUltra على فرصة الوصول المبكر إلى اللعبة اعتبارًا من 28 أغسطس.
لعبة NBA 2K27اختارت الشركة النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، لاعب سان أنطونيو سبيرز، ليظهر على غلاف النسخة القياسية، في خطوة تعكس مكانته المتنامية كأحد أبرز نجوم الجيل الجديد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
جاء اختيار ويمبانياما بعد سلسلة من الإنجازات اللافتة، أبرزها مشاركته مرتين في مباراة كل النجوم، إضافة إلى تتويجه بجائزة أفضل مدافع في الدوري بإجماع المصوتين، ليصبح أحد أبرز الوجوه التي تراهن عليها اللعبة في السنوات المقبلة.
وأكد ويمبانياما أن سلسلة NBA 2K تمثل بالنسبة إليه أكثر من مجرد لعبة، موضحًا أنها تمنح اللاعبين فرصة لفهم كرة السلة وتطوير مهاراتهم والاستمتاع بها في أي مكان، معتبرًا أن الظهور على غلاف اللعبة يعد تحقيقًا لحلم ارتبط بأساطير الرياضة.
نجمة إنديانا فيفر كيتلين كلاركوظهرت نجمة إنديانا فيفر كيتلين كلارك على غلاف نسخة Deluxe Edition، بعدما رسخت مكانتها كواحدة من أبرز لاعبات كرة السلة النسائية، بفضل أرقامها القياسية في منافسات الجامعات الأمريكية وتألقها في دوري السيدات.
ويمثل ظهور كلارك منفردة على أحد أغلفة اللعبة خطوة بارزة لدعم انتشار كرة السلة النسائية عالميًا، إذ أكدت اللاعبة أن هذا الاختيار يمنح اللعبة فرصة للوصول إلى جماهير جديدة ويعزز حضور منافسات السيدات أمام ملايين اللاعبين حول العالم.
أما غلاف Ultra Edition فسيحمل صورة النجم السابق ديريك روز، في عودة إلى أغلفة السلسلة بعد ظهوره في NBA 2K13.
لحظة استثنائيةويأتي هذا الإصدار المحدود احتفاءً بمسيرته التي شهدت تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري وهو أصغر من حقق هذا الإنجاز، رغم ما تعرض له من إصابات أثرت في مسيرته.
وأشار روز إلى أن ظهوره مجددًا على غلاف اللعبة يمثل لحظة استثنائية، مؤكدًا أن نجاحه جاء بفضل دعم المدربين وزملائه والجماهير، معربًا عن أمله في أن تلهم قصته اللاعبين الشباب لمواصلة العمل والاجتهاد.
تبدأ أسعار النسخة القياسية من 69.99 دولارًا، بينما يبلغ سعر نسخة Deluxe نحو 99.99 دولارًا، وتضم وصولًا مبكرًا و100 ألف من عملة اللعبة الافتراضية، إلى جانب مكافآت لأطوار MyCareer وMyTeam، تشمل تعزيزات للمهارات، وقمصان ويمبانياما وكلارك، وحزم بطاقات ومكافآت لزيادة نقاط الخبرة.
المواسم الاحترافيةتُطرح نسخة Ultra Edition بسعر 149.99 دولارًا، وتضم جميع مزايا نسخة Deluxe مع محتوى إضافي، من بينها 35 ألف عملة افتراضية إضافية، وبطاقات المواسم الاحترافية، وعناصر تجميلية داخل اللعبة، وبطاقات لاعبين مضمونة بتقييمات مرتفعة خلال الموسم.
وتسعى 2K Sports من خلال هذا التنوع إلى منح كل إصدار هوية مستقلة، تجمع بين نجوم الحاضر، ومستقبل اللعبة، والحنين إلى أبرز أساطيرها.