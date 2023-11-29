تراند اليوم : كارفور خلى الغالي ببلاش: الحقوا عروض الويك اند على الأجهزة الكهربائية والموبايلات وأواني الطبخ

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تعتبر عروض كارفور في الويك اند من أبرز الأحداث التسويقية التي ينتظرها العديد من العملاء في مصر، فهي تمثل فرصة مثالية للتسوق والاستفادة من تخفيضات كبيرة وعروض استثنائية على مجموعة متنوعة من المنتجات، تأتي هذه العروض ضمن احتفالية التسوق الكبرى التي تقدمها كارفور خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، والتي تستمر من يوم الخميس إلى يوم الأحد من كل أسبوع، حيث تتوفر داخل الفروع مجموعة واسعة من العروض والتخفيضات تشمل جميع احتياجات البيت المصري، سواء كنت بحاجة إلى أجهزة كهربائية والكترونية، أدوات منزلية، ملابس أو مفروشات، فإنك ستجد كل ما تحتاجه بأسعار مخفضة وجذابة.
عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية
تتميز عروض كارفور في الويك اند بتخفيضات تصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية والموبايلات، مما يوفر للعملاء فرصة حقيقية لتوفير المال والحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مغرية، ولتلبية احتياجات جميع العملاء، توفر كارفور خيارات دفع مرنة، حيث يمكن للعملاء الدفع نقدًا أو تقسيط أثمان المنتجات بدون أي فوائد أو مصاريف إدارية لمدة تصل إلى سنة كاملة، من بين العروض المثيرة التي تقدمها كارفور في الويك اند، يمكن ذكر بعض المنتجات وأسعارها المخفضة التي تشمل:
- شاشة ال جي سمارت بقياس 55 بوصة ودقة 4K + ريموت بلوتوث بسعر 18499 جنية
- شاشة جاك بقياس 43 بوصة ودقة FHD بسعر 7099 جنية.
- شاشة تورنادو سمارت بقياس 32 بوصة ودقة HD بسعر 5199 جنية.
- هاتف محمول ايس ايريان 3 رمات 2 جيجا ذاكرة 32 جيجا بسعر 2999 جنية
- هاتف محمول أي بلاس 65 رمات 4 وذاكرة 64 جيجا بسعر 3999 جنية
- سعر فريزر توشيبا 6 أدراج بسعر 20250 جنية
- سعر ثلاجة فريش 471 لتر بسعر 29770 جنية
- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك من توشيبا بسعة 8 كيلوجرامات بسعر 10979 جنية.
عروض كارفور على أدوات المطبخ
يشمل العرض أيضًا العديد من المنتجات الأخرى في مختلف الأقسام، بما في ذلك الأجهزة المنزلية الصغيرة، الأدوات المنزلية، الملابس، المفروشات والمزيد من المنتجات الرائعة، يتم تحديث العروض بانتظام، ويتم توفير تشكيلة متنوعة من المنتجات لتلبية احتياجات جميع العملاء، وفي حالة الحاجة إلى أي استفسارات أو مساعدة، يمكن للعملاء الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 16061، ستكون فرق الدعم العملاء مستعدة لتقديم المساعدة والإرشاد اللازم للعملاء، واليكم بعض عروض اليوم:
- سعر كاب فليس يساوي 279 جنية
- سعر لحاف أطفال يساوي 799 جنية
- سعر بطانية بورانو تساوي 949 جنية
- سعر طقم عشاء بورسلين 18 قطعة لوتس يساوي 899 جنية
- سعر 2 طقم حلل استنلس زهران 8 قطع + تيفال 8 قطع يساوي 6799 جنية
- سعر حلة ضغط زينوكس 10 لتر يساوي 1249 جنية
لذا، احرص على الاستفادة من عروض كارفور في الويك اند والتمتع بتجربة تسوق مميزة وفرصة للحصول على المنتجات المفضلة لديك بأسعار مخفضة، قم بزيارة أقرب فرع لكارفور أو قم بتنزيل تطبيق كارفور الذكي للاستفادة الكاملة من هذه العروض والتسهيلات الإضافية المتاحة، لا تفوت هذه الفرصة الرائعة واستمتع بالتسوق الذكي والاقتصاد في المال.
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