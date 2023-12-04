تراند اليوم : فوائد ورق الغار.. يخفض السكر بالدم ويحمي القلب ويخفف الألم ويساعد على فقدان الوزن

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ورق الغار “اللورا” هو نبات عشبي دائم الخضرة له رائحة مميزة وطعم مر قليلاً، يستخدم ورق الغار في الطهي لإضافة نكهة إلى الأطباق المختلفة، كما يستخدم في الطب البديل لفوائده الصحية العديدة، ونستعرض في هذا المقال فوائد ورق الغار لفقدان الوزن:
فوائد ورق الغار الصحية
يحتوي ورق الغار على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، بما في ذلك:
مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وأمراض أخرى.
الألياف: تساعد الألياف على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، كما تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الشهية.
البوتاسيوم: يساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم.
المغنيسيوم: يساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب.
الزنك: يساعد الزنك على تعزيز المناعة.
تحفيز عملية الهضم: يعد ورق الغار من المنبهات الهضمية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، كما يساعد في تقليل امتصاص الدهون.
تقليل الالتهابات: فهو غني بمضادات الالتهابات التي تساعد على تخفيف التورم والالتهابات.
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يساعد على فقدان الوزن
هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن ورق الغار قد يساعد في فقدان الوزن، وذلك من خلال عدة طرق:
- تحسين عملية التمثيل الغذائي: قد يساعد ورق الغار في تحسين عملية التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.
- زيادة الشعور بالشبع: قد يساعد ورق الغار في زيادة الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام.
- خفض مستويات السكر في الدم: قد يساعد ورق الغار في خفض مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى تحسين حساسية الأنسولين وزيادة فقدان الدهون.
طرق تناول ورق الغار
يمكن تناول ورق الغار بعدة طرق، بما في ذلك:
- إضافة ورق الغار إلى الأطباق عند الطهي: يمكن إضافة ورق الغار إلى الأطباق المختلفة، مثل الحساء والشوربة واليخنة والصلصات.
- تحضير شاي ورق الغار: يمكن تحضير شاي ورق الغار عن طريق غلي أوراق الغار في الماء لمدة 10-15 دقيقة.
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