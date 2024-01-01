تراند اليوم : مفاجئات كارفور لشهر يناير 2024 بمناسبة عيدها الـ 21.. عروض ضخمة وتخفيضات رائعة تصل إلى 70% حتى 13 يناير

الرياض - أميرة القحطاني - يترقب الملايين من الموطنين أحدث عروض كارفور في بداية العام الجديد، وذلك لما تقدمه من عروض ضخمة وخصومات حصرية هائلة تصل إلى 70% على كافة السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية، حيث تفاجأ كارفور عملائها بأقوى العروض لشهر يناير 2024، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد وعيدها الواحد والعشرين، بتخفيضات هائلة تصل إلى 70%، على مختلف المنتجات والمستلزمات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومنتجات البقالة، بأفضل سعر في مصر، وتأتي عروض كارفور تحت شعار أفضل الأسعار وأحسن تقسيط، وتستمر عروض كارفور من اليوم وحتى 13 يناير 2024، ونستعرض الآن أحدث عروض مجلة كارفور لشهر يناير 2024.

عروض كارفور لشهر يناير 2024

يحتفل كارفور بعيده الواحد والعشرين، مع بداية العام الجديد، ولذلك يوفر أقوى وأضخم العروض لعملائه، حيث يقدم عروض هائلة على الشاشات والثلاجات والغسالات والإلكترونيات والموبايلات وأجهزة اللاب توب والمفروشات وجهاز العروسة، وعروض ضخمة على مختلف السلع من اليوم وحتى 13 يناير 2024، في جميع فروع كارفور.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية من اليوم وحتى 13 يناير 2024

شاشة فريش 40 بوصة بسعر 5999 جنية

شاشة جاك 43 بوصة بسعر 6999 جنية

شاشة تورنيدو 43 بوصة مقاومة للكسر بسعر 8999 جنية

شاشة سامسونج 50 بوصة بسعر 11999 جنية

شاشة تورنيدو 50 بوصة بسعر 10899 جنية

غسالة زانوسي أوتوماتيك 7 كيلو بسعر 13999 جنية

غسالة ال جي أوتوماتيك بسعر 20499 جنية

غسالة تورنيدو تحميل علوي 10 كيلو بسعر 13899 جنية

ثلاجة شارب 385 لتر نوفروست بسعر 24499 جنية

ثلاجة تورنيدو 385 لتر نوفروست بسعر 23499 جنية

ثلاجة ال جي 401 لتر بسعر 35990 جنية

بوتاجاز فريش 5 شعلة بسعر 11699 جنية

بوتاجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 13499 جنية

مجلة عروض كارفور لشهر يناير 2024

تعد كارفور مصر من أكبر الأسواق التجارية، والتي تشمل العديد من الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى دائمًا إلى تقديم أقوى العروض والتخفيضات على مدار العام، لتوفير كافة المستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، لتقدم تجربة تسوق رائعة.