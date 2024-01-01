تراند اليوم : مفاجئات كارفور لشهر يناير 2024 بمناسبة عيدها الـ 21.. عروض ضخمة وتخفيضات رائعة تصل إلى 70% حتى 13 يناير

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الرياض - أميرة القحطاني - يترقب الملايين من الموطنين أحدث عروض كارفور في بداية العام الجديد، وذلك لما تقدمه من عروض ضخمة وخصومات حصرية هائلة تصل إلى 70% على كافة السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية، حيث تفاجأ كارفور عملائها بأقوى العروض لشهر يناير 2024، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد وعيدها الواحد والعشرين، بتخفيضات هائلة تصل إلى 70%، على مختلف المنتجات والمستلزمات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومنتجات البقالة، بأفضل سعر في مصر، وتأتي عروض كارفور تحت شعار أفضل الأسعار وأحسن تقسيط، وتستمر عروض كارفور من اليوم وحتى 13 يناير 2024، ونستعرض الآن أحدث عروض مجلة كارفور لشهر يناير 2024.
عروض كارفور لشهر يناير 2024
يحتفل كارفور بعيده الواحد والعشرين، مع بداية العام الجديد، ولذلك يوفر أقوى وأضخم العروض لعملائه، حيث يقدم عروض هائلة على الشاشات والثلاجات والغسالات والإلكترونيات والموبايلات وأجهزة اللاب توب والمفروشات وجهاز العروسة، وعروض ضخمة على مختلف السلع من اليوم وحتى 13 يناير 2024، في جميع فروع كارفور.
عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية من اليوم وحتى 13 يناير 2024
- شاشة فريش 40 بوصة بسعر 5999 جنية
- شاشة جاك 43 بوصة بسعر 6999 جنية
- شاشة تورنيدو 43 بوصة مقاومة للكسر بسعر 8999 جنية
- شاشة سامسونج 50 بوصة بسعر 11999 جنية
- شاشة تورنيدو 50 بوصة بسعر 10899 جنية
- غسالة زانوسي أوتوماتيك 7 كيلو بسعر 13999 جنية
- غسالة ال جي أوتوماتيك بسعر 20499 جنية
- غسالة تورنيدو تحميل علوي 10 كيلو بسعر 13899 جنية
- ثلاجة شارب 385 لتر نوفروست بسعر 24499 جنية
- ثلاجة تورنيدو 385 لتر نوفروست بسعر 23499 جنية
- ثلاجة ال جي 401 لتر بسعر 35990 جنية
- بوتاجاز فريش 5 شعلة بسعر 11699 جنية
- بوتاجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 13499 جنية
مجلة عروض كارفور لشهر يناير 2024
تعد كارفور مصر من أكبر الأسواق التجارية، والتي تشمل العديد من الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى دائمًا إلى تقديم أقوى العروض والتخفيضات على مدار العام، لتوفير كافة المستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، لتقدم تجربة تسوق رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : مفاجئات كارفور لشهر يناير 2024 بمناسبة عيدها الـ 21.. عروض ضخمة وتخفيضات رائعة تصل إلى 70% حتى 13 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.