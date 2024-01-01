تراند اليوم : لمرضى السكر.. أفضل الأطعمة للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم

الرياض - أميرة القحطاني - مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية استخدام الجسم للسكر (الجلوكوز)، ويعد البنكرياس المسؤول عن إنتاج الأنسولين، وهو هرمون يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، وعندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين بشكل كافٍ أو لا يستخدم الجسم الأنسولين بشكل فعال، يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على خفض مستويات الجلوكوز في الدم، تتضمن هذه الأطعمة ما يلي:

أطعمة مفيدة لمرضى السكر تساعد على خفض الجلوكوز في الدم

الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان:

تساعد الألياف القابلة للذوبان على إبطاء عملية الهضم، مما يساعدفي تقليل مستويات الكوليسترول ومستوى الجلوكوز، ويمكن العثور على الألياف القابلة للذوبان في الأطعمة التالية:

الفواكه والخضروات، مثل التفاح والتوت والبروكلي والبازلاء.

الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والكينوا والشعير.

البقوليات، مثل العدس والفاصوليا والحمص.

البروتين:

يساعد البروتين على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، ما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والعمل على منع ارتفاع الأنسولين، ويمكن العثور على البروتين في الأطعمة التالية:

اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والأسماك.

البقوليات.

المكسرات والبذور.

منتجات الألبان الخالية من الدسم.

الدهون الصحية

تساعد الدهون الصحية على إبطاء عملية الهضم وتنظيم مستويات الأنسولين، يمكن العثور على الدهون الصحية في الأطعمة التالية:

أقرأ أيضا: –

الفواكه والخضروات:

الفواكه والخضروات منخفضة الكربوهيدرات والسكريات، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وتساعد الفواكه على خفض السكر بالدم، وذلك لاحتوائها على الكثير من الماء والألياف، التي تساعد على موازنة مستويات السكر الطبيعي المعروف بالفركتوز، ولذلك تساعد في تقليل طر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، ومن الفواكه والخضروات الموصى بها لمرضى السكر التالي: