تراند اليوم : فوائد الكركم لصحتك نجعلك لن تستغني عنه بعد اليوم

الرياض - أميرة القحطاني - الكركم من أشهر الأعشاب حول العالم، ويستخدمه الكثير في الطهي وهناك من يستخدمه كعلاج لبعض الأمراض، حيث أنه يعتبر أحدي العلاجات البديلة وذلك لأن الكركم يحتوي على الكركمين الذي يجعله ذات اللون الأصفر كما أنه غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة، ومن خلال موقعنا اليوم سنتعرف على أهم فوائد الكركم للصحة العامة.

فوائد صحية للكركم

يحتوي الكركم على العديد من الفوائد للصحة العامة ومن أبرزها أنه يساعد على تخفيف الآلام هشاشة العظام، كما أنه له الكثير من الفوائد المختلفة الأخري كالتالي:

خصائص الكركم المضادة للأكسدة

أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت على الكركم بأنه يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، كما أن الكركمين من الأعشاب التي تساعد على تخفيف الإجهاد التأكسدي بالجسم.

وبما أن الالتهاب يعد من الأمراض المزمنة فإن الكركم له آثار هامة على الكثير من الأشخاص الذين يعانون من حالات أمراض اتهابية أو مؤلمة، كما أكدت بعض الدراسات إلى أن الكركم من الأعشاب الوقائية الفعالة للذين يعانون من الإصابة ببعض الأمراض معينة.

القضاء على الالتهابات الفطرية والميكروبية

يعد الكركم من الأعشاب التي يمكن أن تعالج العدوى الفطرية وهي مفيدة للمبيضات وقادرة على تثبيطها تماماً، كما أنها تساعد على علاج مفيدي إلى السلالات الفطرية المختلفة.

يخفف الألم الناتجة عن حالات الالتهابات

كما ذكرنا أن الكركم يحتوي على مضادة للالتهابات التي تعمل على تقليل آلام هشاشة العظام والمفاصل الروماتويدي، ولذلك ينصح المتخصصين بدخوله في النظم الغذائية لأن جسم الإنسان يصنع مادة البروتينات التهابية التي تتحكم في أجزاء كبيرة في الجسم ويطلق عليه اسم “NF-kB” وهو مثل مفتاح التشغيل أو الإيقاف.

ولذلك يساعد الكركم على تثبيط NF-kB والذي يعمل على إيقاف العديد من الجزئيات الالتهابية التي تضر الجسم مثله مثل بعض الأدوية.