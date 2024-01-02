تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند الافراط في تناول اليوسفي؟

الرياض - أميرة القحطاني - اليوسفي من أشهر الفواكه الشتوية وهو ينتمي إلى الفواكه الحمضية والذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومن أهمها فيتامين ج، والألياف ومضادات الأكسدة التي تحافظ على الجسم بالإصابة من الأمراض المختلفة، وقد أكدت بعض الدراسات أنه لا يوجد كمية معية من استهلاك أي فاكهة ولكن يجب تجنب عدم الإفراط بها لأنها قد تسبب بعض الأعراض الجانبية، واليوم سنتعرف على ماذا يحدث لجسمك عند الأفراط في تناول اليوسفي؟

فوائد اليوسفي

أن اليوسفي من الفواكه المهمة تناولها في فصل الشتاء لما تحتوي على العديد من الفوائد فهي تحمي الجسم من الإصابة بالبرد والإنفلونزا والعديد من الأمراض المختلفة الأخري لأنه غني بالكثير من الفيتامينات والألياف وغيرها.

وقد يجب أن تعلم أن جميع الفواكه والخضروات هناك حد لتناولها حيث أكدت الدراسات أن الإنسان يجب أن يتناول من بين 5 إلى 6 ثمرات في اليوم من أي فاكهة، وذلك حتى لا تصبح ضارة على الصحة العامة.

الإفراط في تناول اليوسفي

أن الإفراط في تناول أي طعام قد يسبب بعض المشاكل الصحية بما في ذلك اليوسفي وذلك لأنه من الفواكه الحمضية وعند الإفراط منه قد يؤدي إلى الشعور بالحموضة ومشاكل في المعدة، لذلك ينصح بتناولها بكميات معتدلة.

كما أن تناول اليوسفي بكميات كبيرة قد يسبب بعض المشاكل المزعجة مثل آلام البطن والانتفاخ وقد يؤدي في بعض الأحيان في طفح جلدي وحكة مزعجة.

وهناك العديد من الأشخاص الذي يعانون الحساسية من اليوسفي ولذلك يجب عدم تناوله بكمية كبيرة أو الابتعاد عنه حتى لا يؤثر على صحته، وعند ظهور أي من الأعراض التي ذكرناها أعلان يجب استشارة الطبيب المختص على الفور.