تراند اليوم : وظائف خالية بمطاعم سمايلز جريل لجميع المؤهلات براتب 5000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة مطاعم سمايلز جريل عن فتح أبا التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل فورا بفروع الشركة في مصر الجديدة والرحاب والتجمع ومدينة نصر والمعادي والدقي، لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية تبدأ من 3700 جنية إلى 5000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة سمايلز جريل

مطلوب أعضاء فريق. مطلوب مندوبين توصيل طلبات، ويشترط امتلاك فيسبا. مطلوب مساعد مدير مطعم خبرة وبدون.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، ولا يشترط خبرة، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 3700 جنية إلى 5000 جنية، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم إجازة في الأسبوع، كما توفر الشركة وجبات وبدل مواصلات لفروع الرحاب والتجمع، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

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التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المعلنة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي” وظائف مطاعم سمايلز جريل” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشكة واتس آب على الأرقام التالية: 01288322048 – 01280182738