تراند اليوم : 6 أسباب تجعل شرب ماء الكمون يجعل حركات الأمعاء سلسة ومنتظمة

الرياض - أميرة القحطاني - هل أنت منزعج من الغازات وانتفاخ البطن؟ استخدم ماء الكمون أو كما يُطلق عليه أيضًا، “ماء جيرا”، لعملية الهضم، إنه معبأ بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويساعد شربه جهازك الهضمي على العمل بسلاسة، إن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة في المعدة، وتناول الوجبات السريعة قد يؤدي إلى عسر الهضم، وعدم مضغ الطعام بشكل صحيح يمكن أن يشكل تحديًا لجهازك الهضمي، ببساطة، خطأ بسيط في الطعام سينتهي بك الأمر بمشاكل في الجهاز الهضمي، إذا كنت تواجه مثل هذه المشاكل وتبحث عن حل لها، فهناك علاج واحد من مطبخك يمكنه أن يصنع لك العجائب، قم بتناول الجيرا فإنها تسهل عملية هضم الطعام بسهولة وسليمة، وهذا ما أكدته أنجانا بي ناير ، استشارية التغذية وأخصائية التغذية.

ما هي فوائد شرب ماء الكمون لعملية الهضم؟

جيرا أو الكمون لا يضيف رائحة ونكهة إلى أطباقك فحسب، بل يقدم العديد من الفوائد التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، “يمكن لبذور الكمون أو الجيرا أن تحلل الطعام بسهولة وتجعل حركات الأمعاء سلسة وسهلة، كما أنه مصدر غني بالألياف الغذائية، التي تلعب دوراً محورياً في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي،

فيما يلي بعض الطرق التي تساعد بها الكمون على تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل:

يحسن إنتاج الإنزيم الهضمي

من المعروف أن الكمون يحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة في المعدة، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تحطيم الأطعمة إلى جزيئات أصغر يسهل هضمها، ونتيجة لذلك، يصبح الهضم العام أسهل، ويقل خطر الإصابة بعسر الهضم والانزعاج المرتبط به.

يخفف من عسر الهضم والانتفاخ

الزيوت الأساسية الموجودة في الكمون لها خصائص مضادة للالتهابات وطاردة للريح، تساعد هذه الخصائص في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الغازات ومنع الانتفاخ،غالبًا ما يتم استهلاك مياه الكمون لتخفيف عسر الهضم والانتفاخ بعد الوجبات.

ينظم حركة الأمعاء

الكمون هو ملين طبيعي ويحتوي على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركات الأمعاء، يساعد على إفراز المخاط في الجهاز الهضمي، مما يسهل مرور البراز ويمنع الإمساك، الاستهلاك المنتظم للكمون يمكن أن يساهم في حركة الأمعاء الصحية والمنتظمة.

يعزز امتصاص العناصر الغذائية

تحتوي الكمون على مركبات تساعد في تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله، ومن خلال القيام بذلك، تضمن ماء الكمون أن جسمك يمكنه استخلاص واستخدام الفيتامينات والمعادن الأساسية بكفاءة، مما يعزز الصحة العامة.

يقلل من خطر الارتجاع الحمضي

تمتلك الكمون خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل ارتجاع الحمض، فهو يساعد على مكافحة البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي وتهدئة بطانة المعدة، وتحييد حمض المعدة الزائد، يمكن أن يوفر الراحة للأفراد الذين يعانون من أعراض حرقة المعدة والارتجاع الحمضي .

مفيد لمتلازمة القولون العصبي (IBS)

تعتبر متلازمة القولون العصبي واحدة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، يمكن تخفيف أعراضه باستخدام الجيرا، حيث ووفقا لدراسة نشرت في PubMed Central، فإن الكمون له خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة، مما قد يساعد في تخفيف آلام البطن والانزعاج المرتبط بالقولون العصبي.

كيفية استخدام الكمون لعملية الهضم؟

يمكنك دمج الجيرا أو الكمون في نظامك الغذائي، مما قد يعزز عملية الهضم بطرق مختلفة وعلى سبيل المثال:

ماء الكمون

فكر في بدء يومك بكوب من ماء الجيرا، غلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون في الماء، ثم تصفيتها، وشربها على الريق، وهذا يساعد في تحفيز الإنزيمات الهضمية وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

أضفه إلى وجبتك

أدخل الجيرا في وجباتك عن طريق خلط الأطباق ببذور الكمون، أضفها إلى زيت الطهي قبل إضافة المكونات الأخرى، وهذا لا يضفي نكهة غنية فحسب، بل يضمن أيضًا دمج الخصائص الهضمية للجيرا في الطبق بأكمله، مما يدعم عملية الهضم طوال الوجبة.

امضغها مباشرة

للحصول على خيار مناسب، تناول وجبة خفيفة من بذور الجيرا المحمصة، ما عليك سوى تجفيف بذور الكمون المحمصة وحملها كوجبة خفيفة سهلة الاستخدام ولذيذة، مضغ هذه البذور بعد الوجبات يمكن أن يساعد على الهضم وتخفيف الانتفاخ .