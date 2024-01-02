تراند اليوم : موعد مباراة منتخب مصر الودية ضد تنزانيا استعدادًا لأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

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الرياض - أميرة القحطاني - يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا استعدادًا لأمم أفريقيا 2024، والتي تنطلق في 13 يناير 2024، ونتعرف الآن على موعد المباراة والقنوات الناقلة.
موعد مباراة مصر القادمة أمام تنزانيا
يبحث الكثيرين من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة مصر المرتقبة أمام تنزانيا، والتي تأتي ضمن مباراة ودية تحضيرية استعدادًا لانطلاق بطولة كاس أمم أفريقيا 2024، والمقامة في كوت ديفوار، ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وتنزانيا الودية يوم الأحد الموافق 7 يناير، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب القاهرة الدولي.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية
تذاع مباراة مصر الودية أمام تنزانيا حصريا على شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات منتخب مصر الودية.
تردد قناة أون تايم سبورت 1
- التردد: 10853
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مصر ضد تنزانيا
|الأحد 7 يناير 2024
|أون تايم سبورت
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تنزانيا
- حراسة المرمى: محمد الشناوي
- خط الدفاع: محمد هاني- أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- محمد حمدي
- خط الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور
- خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد صلاح
أمم أفريقيا 2024
تنطلق بطولة كاس أمم أفريقيا 2024 والمقامة في كوت ديفوار، في 13 يناير الجاري، ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي تضم كل من “غانا والرأس الأخضر وموزمبيق” على أن يبدأ مشوار منتخب مصر في البطولة في 14 يناير بمواجهة موزمبيق.
وقد أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم “البرتغالي روي فيتوريا” عن قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كاس أمم أفريقيا 2024، وجاءت كما يلي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.
- الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.
- الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية – أحمد سيد “زيزو”- أحمد نبيل “كوكا” – محمود حمادة.
- الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن “تريزيجيه”- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم “كهربا”- أحمد حسن “كوكا”.
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