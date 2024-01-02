تراند اليوم : أحدث اسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 للمنازل والمحلات التجارية قبل اعلانها خلال أيام

الرياض - أميرة القحطاني - في خطوة جديدة، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بتحديد أسعار شرائح الكهرباء لعام 2024، وذلك بدءًا من يناير حتى نهاية يونيو المقبل، وقد أعلنت الوزارة عن هذه الزيادات في تكلفة الكهرباء لكل من الاستخدامات المنزلية والمحلات التجارية، وذلك لتنظيم عملية فواتير الكهرباء وفقًا لمستوى الاستهلاك، تهدف هذه الزيادة في الأسعار إلى تحفيز المستهلكين على ترشيد استهلاكهم للكهرباء وتحسين كفاءة استخدامها، من أجل تقليل الفواتير الخاصة بهم.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل السكنية 2024

للمنازل السكنية، تم تقسيم الشرائح الاستهلاكية إلى سبع شرائح تبدأ من الاستهلاك الأقل إلى الأعلى، ويتم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في كل شريحة وفقًا لمدى استهلاك العميل، على سبيل المثال، في الشريحة الأولى، يتم تحديد سعر الكيلوواط الواحد عند 58 قرشًا للاستهلاك الذي يتراوح من 0 إلى 50 كيلوواط، وهكذا يتم تحديد الأسعار للشرائح الأخرى بناءً على المستوى التراكمي للاستهلاك، وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء للمنازل السكنية لعام 2024:

الشريحة الأولى: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 0 إلى 50 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 58 قرشاً.

الشريحة الثانية: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 51 إلى 100 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 68 قرشاً.

الشريحة الثالثة: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 101 إلى 200 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 83 قرشاً.

الشريحة الرابعة: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 201 إلى 350 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 125 قرشاً.

الشريحة الخامسة: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 351 إلى 650 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 140 قرشاً.

الشريحة السادسة: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 0 إلى 1,000 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 150 قرشاً.

الشريحة السابعة: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 0 إلى أكثر من 1,000 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 165 قرشاً.

أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية 2024

أما بالنسبة للمحلات التجارية، فتم تحديد خمسة شرائح استهلاكية وفقًا لنفس المبدأ، يتم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في كل شريحة بناءً على مدى استهلاك الكهرباء، وتهدف هذه الشرائح إلى تشجيع التجار على تحسين كفاءة استخدام الكهرباء وتقليل استهلاكها العالي، من المهم الإشارة إلى أن هذه الأسعار هي زيادة عن الأسعار السابقة التي كانت سارية قبل عام 2024، وتم اتخاذ هذه الخطوة بعد فترة استمرت 18 شهرًا دون زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل السكنية، واليكم أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية 2024:

الشريحة الأولى: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 0 إلى 100 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 65 قرشاً.

الشريحة الثانية: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 101 إلى 250 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 136 قرشاً.

الشريحة الثالثة: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 0 إلى 600 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 150 قرشاً.

الشريحة الرابعة: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 601 إلى 1000 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 165 قرشاً.

الشريحة الخامسة: تتراوح الاستهلاك في هذه الشريحة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلووات، وقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد في هذه الشريحة بـ 180 قرشاً.

من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تشجيع المستهلكين على تحقيق توازن في استهلاك الكهرباء وتحفيزهم على تبني المزيد من الحلول المستدامة والاقتصادية في استخدام الطاقة.

اقرأ أيضا