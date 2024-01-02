تراند اليوم : Tecno تطلق هاتف +Tecno Spark 20 Pro بسعر معقول مع ذاكرة رام سعة 16 جيجابايت وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل والمزيد

الرياض - أميرة القحطاني - تواصل العلامة التجارية Tecno توسيع تشكيلة منتجاتها وتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية العالمية،على سبيل المثال، قامت الشركة مؤخرًا بتسجيل أرقام قياسية جديدة في المبيعات من خلال جهاز Spark 20 ، بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يظهر أي علامات على التباطؤ في عملية الإنتاج، وأحد الأمثلة الأكثر وضوحًا على ذلك هو هاتف +Tecno Spark 20 Pro الجديد، الذي تم إطلاقه بعد طول انتظار بمعالج MediaTek القوي، ونظام كاميرا مثير للإعجاب بدقة 108 ميجابكسل + 32 ميجابكسل، وتصميم أنيق مزدوج المنحني، وشاشة مذهلة، والمزيد، وفيما يلي تفاصيل مواصفات وسعر الهاتف.

+Tecno Spark 20 Pro

المواصفات والميزات الرئيسية

التوفر والسعر

ومن المتوقع أن يكون هاتف +Tecno Spark 20 Pro متاحًا على نطاق واسع اعتبارًا من يناير 2024 في المناطق الرئيسية بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وسوف يختلف السعر حسب المنطقة.