تراند اليوم : بياض البيض أم البيضة الكاملة.. ما هو أكثر صحة؟ اقرأ واكتشف

الرياض - أميرة القحطاني - هل يجب عليك حقا تجنب صفار البيض؟ هذا ما سنكتشفه اليوم بمساعدة العلم، فالناس لديهم آراء مختلفة عندما يتعلق الأمر بالبيض، بالنسبة للبعض، يعتبر بياض البيض خيارًا أفضل لأنه مليء بالبروتينات،و بالنسبة للآخرين، تعتبر البيضة الكاملة مزيجًا أفضل لأنها مزيج من البروتين والدهون الجيدة والمواد المغذية القوية الأخرى، لكن الجدل حول أيهما أفضل ولماذا لا يزال قائمًا؟ لذلك، دعونا نقيم كلاهما ونكتشف أيهما هو الفائز بشكل واضح وفقًا لما أثبته العلم.

بياض البيض أم البيضة الكاملة.. أيهما يحتوي على سعرات حرارية أكثر؟

إذا كنت تتحدث عن السعرات الحرارية، فإن 100 جرام من بياض البيض المسلوق تحتوي على حوالي 52 سعرة حرارية، لكن 100 جرام من البيض المسلوق الكامل يحتوي على 155 سعرة حرارية، لذا، يبدو أن بياض البيض هو الخيار الأفضل عند النظر إلى السعرات الحرارية.

هل تناول صفار البيض مضر بالصحة؟

بالطبع هذا ليس صحيحًا، هذه واحدة من أكبر الخرافات التي لدى الناس حول صفار البيض، ليس هناك شك في أن البيضة الكاملة أكثر صحة من بياض البي ، فوفقًا لجامعة جون هوبكنز، يمكن لأي شخص أن يأكل ما يصل إلى ثلاث إلى أربع بيضات كاملة في الأسبوع، يمكن لأي شخص يعاني من مرض السكري أو أي مرض مزمن آخر أن يأكل البيض أيضًا، “ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول أن يكونوا يقظين قليلاً”، كما يقول إم. ساروجا ناندام، كبير اختصاصيي التغذية في Apollo TeleHealth.

في الواقع، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن بياض البيض والبيضة الكاملة لهما نفس التأثير عندما يتعلق الأمر ببناء العضلات، علاوة على ذلك، فإن تخليق البروتين المناسب مهم جدًا لتدريب العضلات، ووفقًا لنفس الدراسة، فإن صفار البيض يحسن عملية تخليق البروتين بأكملها مما يساعد في إصلاح العضلات.

يحتاج جسمنا إلى الدهون الصحية أيضًا. وفقا لناندام ودراسة أجريت في جامعة كونيتيكت، فإن الدهون الموجودة في صفار البيض تساعد في الواقع في تقليل الكولسترول السيئ، لذا، يبدو أن تناول بيضة كاملة ليس بالأمر السيء!

البيضة الكاملة مفيدة لعقلك

وفقًا لاختصاصيي التغذية، السيدة ناندام، يحتوي صفار البيض على مادة مغذية تسمى الكولين والتي تساعد في النمو الخلوي والتمثيل الغذائي، كما أنه يساعد على التواصل بشكل أفضل بين الخلايا العصبية في الدماغ، مما يجعله استباقيًا ومتنبهًا.

النتيجة: يبدو أن البيضة الكاملة هي شيء يجب عليك اختياره، ” يحتوي بياض البيض على البروتين فقط، بينما تحتوي البيضة الكاملة على الكثير عندما يتعلق الأمر بالعناصر الغذائية، لذلك، دون التفكير مرتين، يجب عليك تناول بيضة كاملة في وجبة الإفطار ليوم مليء بالطاقة، ولجعل وجبة الإفطار أكثر صحية، يمكنك إضافة خبز القمح الكامل لجعلها وجبة كاملة،” وفقًا لاختصاصيي التغذية ناندام.