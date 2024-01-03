تراند اليوم : تجربتي مع شرب الحليب على معدة فارغة.. لهذا السبب هو فكرة سيئة

الرياض - أميرة القحطاني - كل شخص لديه روتينه الصباحي الخاص، من تناول الموز كل يوم إلى أداء 100 تمرين القرفصاء ، إلى نظام شرب الماء الدافئ الصباحي، وقد قررت تجربة شرب الحليب على معدة فارغة، لطالما كنت أرى أن الحليب ليس مجرد مشروب فحسب، بل هو وجبة كاملة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين وفيتامين أ ود والكربوهيدرات والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إن تغذية جسدي أول شيء في الصباح بهذه العناصر الغذائية العديدة سيجعله أقوى، ولكن، في أسبوع واحد، كان علي أن أتوقف عن ذلك، هل تريد أن تعرف لماذا؟ حسنًا ، سأوضح ذلك.

شرب الحليب على معدة فارغة

لهذا السبب لن أشرب الحليب أبدًا أول شيء في الصباح

لقد وجدت الإجابة على هذا في الأيورفيدا ( الطب الهندي التقليدي)، في الأساس، كل شيء يعتمد على تكوين جسمك، إذا كان الحليب لا يناسبك، خاصة إذا كنت تتناوله أول شيء في الصباح، فهذا يعني أن جسمك مسيطر على الهواء، وتبين أنني واحد منهم.

لذا، فإن الأشخاص مثلي يصابون بالحموضة عند شرب كوب مملوء بالحليب أول شيء في الصباح، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للأيورفيدا، فإن أفضل وقت لتناول الحليب هو في الليل لأنه يمكن أن يحفز على النوم.

لقد جعلني أشعر بالبطء طوال الوقت

يقول العلم أن الحليب ثقيل الهضم إذا تناولته بشكل صحيح في الصباح لأن عملية الهضم تكون أبطأ في ذلك الوقت، نظرًا لأنه محفز معروف للنوم، فسوف ينتهي بي الأمر بالشعور وكأنني قد نفدت طاقتي.

كما أن ثقله يضع عبئًا على بطني ، وفي بعض الأحيان، كان يسبب لي آلامًا في المعدة أيضًا نظرًا لأن جهازي الهضمي كان عليه أن يعمل بجد لهضمه.

لذا، بعد تجربة كل هذا، اعتقدت أنه من الأفضل أن أتناول كوبًا من الحليب كوجبة خفيفة في المساء أو قبل النوم فقط لأنه لم ينجح معي على الإطلاق كإكسير صباحي.