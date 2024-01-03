تراند اليوم : حجز تذاكر البوليفارد وورلد للتمتع بتجربة فريدة

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر البوليفارد وورلد واحدة من أكبر وأشهر مدن الملاهي في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تضم مجموعة كبيرة من الألعاب الترفيهية والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار. ولحجز تذاكر البوليفارد وورلد، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للبوليفارد وورلد أو الاتصال برقم خدمة العملاء.

البوليفارد وورلد هو أحد المشاريع الترفيهية الضخمة في المملكة العربية السعودية ويقع في مدينة الرياض، يضم المشروع مجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والمتاجر، يهدف المشروع إلى توفير تجربة ترفيهية فريدة من نوعها للزوار من جميع الأعمار.

ومن أبرز ما يميز بوليفارد وورلد هو تقسيمه إلى 10 مناطق ترفيهية مختلفة، كل منها مستوحى من ثقافة وحضارة مختلفة وتشمل هذه المناطق:

منطقة باريس: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة باريس، مثل برج إيفل ونافورة تريفي.

منطقة لندن: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة لندن، مثل ساعة بيج بن وشارع أكسفورد.

منطقة نيويورك: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة نيويورك، مثل تمثال الحرية وجسر بروكلين.

منطقة طوكيو: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة طوكيو، مثل برج طوكيو ومعبد سينسوجي.

منطقة الرياض: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة الرياض، مثل برج المملكة ومركز الملك عبد الله المالي.

منطقة القاهرة: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة القاهرة، مثل أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول.

منطقة مومباي: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة مومباي، مثل بوابة الهند ومسجد الحاج علي.

منطقة إسطنبول: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة إسطنبول، مثل مسجد آيا صوفيا وقصر توبكابي.

منطقة بيروت: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة بيروت، مثل صخرة الروشة وشارع الحمرا.

منطقة مراكش: وتضم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من مدينة مراكش، مثل ساحة جامع الفنا ومسجد الكتبية.

خطوات حجز تذاكر البوليفارد وورلد عبر الإنترنت

قم بزيارة الموقع الرسمي للبوليفارد وورلد من هنا.

انقر على أيقونة “شراء التذاكر”.

حدد نوع التذكرة التي تريد شراءها.

حدد عدد التذاكر التي تريد شراءها.

حدد تاريخ الزيارة.

انقر على زر “إضافة إلى السلة”.

انقر على زر “الدفع”.

أدخل بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك.

انقر على زر “إتمام عملية الشراء”.

نصائح لحجز تذاكر البوليفارد وورلد

احجز تذاكرك مسبقًا لتجنب الوقوف في طوابير طويلة.

استفد من العروض والخصومات التي تقدمها البوليفارد وورلد على مدار العام.

إذا كنت مسافرًا مع أطفال صغار، فتأكد من اختيار الألعاب الترفيهية المناسبة لأعمارهم.

ارتدِ ملابس وأحذية مريحة حتى تتمكن من الاستمتاع بيومك في البوليفارد وورلد.