تراند اليوم : مجلة عروض كارفور الجديدة لشهر يناير تخفيضات تصل 50% وهدايا أجهزة كهربائية

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الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر عروض كارفور من بين أكثر العروض المنتظرة و المحبوبة في السوق المصرية، فهي تقدم فرصًا للمستهلكين للاستفادة من تخفيضات مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات، سواء كانت سلع غذائية أو كهربائية معمرة أو أدوات منزلية ومفروشات، ومع بدء عروض عيد ميلاد كارفور لعام 2024، تم إطلاق عروض ضخمة جدا تستمر من اليوم وحتى 13 يناير 2023 مع وجود هدايا كبيرة تتمثل في أجهزة كهربائية من تورنيدو لسعداء الحظ.
عروض كارفور على جهاز العروسة
تمتاز عروض كارفور بتنوعها الكبير، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من تخفيضات على العديد من المنتجات المختلفة، تتضمن هذه العروض مختلف ما تبحث عنه الأسرة المصرية من أجهزة كهربائية والكترونية وأدوات منزلية ومفروشات بأقل سعر في السوق، كذلك يمكنك الشراء وتقسيط مشترياتك حتى 12 شهر بدون فوائد وبدون مقدم، واليكم أبرز عروض اليوم:
- شاشة فريش 40 بوصة بسعر 5999 جنية
- شاشة تورنيدو 43 بوصة سمارت بسعر 8999 جنية
- موبايل أي كي يو رمات 8 جيجا وذاكرة 128 جيجا بسعر 5399 جنية
- سعر غسالة فول أوتوماتيك 7 كجم زانوسي بسعر 13999 جنية
- سعر ثلاجة بيكو 367 لتر بسعر 29819 جنية
- سعر فرن فريش 48 لتر بسعر 2199 جنية
- سعر مايكروويف فريش 28 لتر بسعر 3999 جنية
- سعر طقم طهي جرانيت جلوري 9 قطع يساوي 3499 جنية
- سعر بطانية مورانو 3.5 كجم يساوي 1100 جنية
وما يميز عروض كارفور أيضًا هو توفيرها للعديد من الجوائز خلال فترة العروض، بجانب الحصول على منتجات بأسعار منخفضة، يمكنك أيضًا الفوز بجوائز قيمة، ولا شك أن هذا يشجع العملاء على زيارة فروع كارفور والاستفادة من هذه الفرصة الرائعة.
عروض كارفور على السلع الغذائية والمنظفات 2024
تتمتع عروض كارفور بشعبية كبيرة في مصر، وعادة ما تستقطب العديد من الزبائن الذين يسعون للاستفادة من الخصومات الكبيرة خاصة على السلع الغذائية والمنظفات ومنتجات العناية الشخصية، إذا كنت تبحث عن توفير المال والاستفادة من عروض مذهلة، فإن عروض كارفور هي الخيار الأمثل لك، واليكم أهم عروض اليوم على منتجات السوبر ماركت:
- سعر مكعبات لحم بقري بلدي 1 كجم يساوي 309 جنية
- سعر مكعبات لحم هندي 1 كجم مجمد يساوي 249 جنية
- سعر دجاجة كاملة 1 كجم شهد مجمدة يساوي 99.95 جنية
- سعر 5 زجاجات زيت ظاظا بسعر 189.95 جنية
- سعر علبة سمن كريستال 1 كجم يساوي 56.95 جنية
- سعر 1 كجم أرز سفرة مصري يساوي 31.95 جنية
- سعر مسحوق غسيل برسيل 6 كجم + جل 800 مللي يساوي 354.95 جنية
- سعر فيبا سائل تنظيف أطباق 4 لتر +4 لتر يساوي 129.95 جنية
وبالإضافة إلى ذلك، تتيح كارفور لعملائها الاستفادة من العروض والخصومات عبر منصة الشراء الإلكتروني الخاصة بها، وهي تطبيق “ماي كلوب”، يمكنك الآن طلب جميع عروض كارفور أونلاين عن طريق تنزيل التطبيق واستخدامه لطلب المنتجات التي ترغب فيها من العروض والخصومات المتاحة، ببساطة، يمكنك القيام بالطلب واستلامه من أمام باب منزلك، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
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