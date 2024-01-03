تراند اليوم : 7 أسباب تجعلك تتناول الشمندر الأحمر كل يوم!

الرياض - أميرة القحطاني - الشمندر الأحمر أو كما يطلق على البعض باسم “البنجر” من الخضراوات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة ومن أهمها فيتامين ب والمغنسيوم والحديد والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه مصدر مهم لعناصر غذائية ضرورية يحتاجها جسم الإنسان، ومن خلال موقعنا سنتعرف على أسباب تجعلك تتناول الشمندر الأحمر كل يوم!

1- يخفض ضغط الدم

فوائد الشمندر الأحمر عديدة ومن أهمها أنه يحتوي على النترات وعند تناولها يتحول هذا النترات إلى أكسد النيتريك والذي يساعد على راحة وتوسعة الأوعية الدموية، كما أنه ينقل الأوكسجين والمواد الغذائية بصورة صحيحة.

كما أن الشمندر الأحمر يحسن عملية الدورة الدموية ويقلل صغط الدم، لذلك أكدت العديد من الدراسات في الولايات المتحدة أن تناول كوب من الشمندر الأحمر يومياً يساعد على خفض ضغط الدم.

2- يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أن الشمندر الأحمر يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ب والبيتين مهما مهمان لإنخفاض مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنه يحافظ على الصحة العامة للجسم ويقلل الإصابة بأمراض الشرايين والقلب.

3- يعزز القدرة على التحمل

إذا كنت شخص رياضي فمن المؤكد أنك تحتاج إلى تناول الشمندر الأحمر بشكل يومي لأنه غني بالنترات التي يعطي الطاقة اللازمة للجسم ويحسن القدرة على التحمل.

وقد أكدت الدراسات أن أفضل المشروبات التي يمكن للرياضيين تناولها إثناء التمارين هو عصير الشمندر الأحمر.

4- تحسين وظائف المخ

يعمل أكسيد النيتريك أيضًا على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية في الدماغ، وهو أمر مهم خاصة للأشخاص لكبار السن لتقليل القدرة على إنتاج أكسيد النيتريك مع التقدم ​​في العمر، وينخفض ​​أيضًا معدل التمثيل الغذائي في الدماغ والنشاط العصبي، ومن أفضل الحلول هو تناول الشمندر الأحمر الذي يساعد على تشغيل محرك الدماغ.

5- يدعم وظائف الكبد

تناول البنجر كل يوم يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في الكبد الناتج عن البيتين، الموجود أيضًا في السبانخ والكينوا، كما أت الشمندر لا يعزز وظائف الكبد فحسب بل يقلل من تراكم الكوليسترول والدهون في الكبد.

6- يساعد في علاج الأمراض المزمنة

الشمندر الأحمر يحتوي على نسبة كبيرة من بيتالين وهي مادة تمنع الأكسدة والالتهابات وبالتالي تقلل من الإصابة بأمراض الالتهابية والمزمنة.

7- مفيد لعملية الهضم

يعتبر الشمندر الأحمر من الأطعمة التي تحتوي على الألياف وهي مفيدة لعملية الهضم وبالتالية عند تناول كوب من عصير الشمندر الأحمر سوف يقلل من إصابة الأشخاص بالعديد من الأمراض المختلفة مثل البواسير والإمساك والتهاب الرتوج.