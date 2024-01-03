تراند اليوم : هل يمكنك اكتشاف 7 اختلافات بين الصورتين خلال 25 ثانية؟

الرياض - أميرة القحطاني - نواصل اليوم تقديم لغز جديد من سلسلة الغاز البحث عن الاختلافات بين الصورتين، فهي إحدى الألغاز التي تعتمد على قوة الملاحظة والتركيز، فهي تساعد على تنمية مهارات التركيز والدقة وتحسين القدرة على الملاحظة، ولذا فهي ممتعة ومسلية للجميع على حد سواء، هيا اختبر مهاراتك وحاول اكتشاف الاختلافات السبعة بين صورتي الكنز في لغز اليوم.

7 اختلافات بين الصورتين

يوجد أمامك صورتين متطابقتين لكنز ملكي، ويوجد بين الصورتين 7 اختلافات، هل يمكنك اكتشافهم جميعا خلال 25 ثانية فقط؟ حاول التدقيق في جميع جوانب الصورة، وستلاحظ الفرق، ولكن انتبه أمامك 25 ثانية فقط.

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حل اللغز:

لقد انتهى الوقت، هل اكتشف جميع الاختلافات؟ تهانينا لأصحاب قوة الملاحظة والتركيز.

وإذا لم تتمكن حتى الآن من اكتشاف جميع الاختلافات، سنوفر إليك الإجابة في الصورة التالية، حيث تم تحديد جميع الاختلافات بدوائر للإيضاح على النحو التالي:

والآن أخبرنا في التعليقات، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟ هل كان اللغز ممتعًا؟