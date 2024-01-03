تراند اليوم : وظائف خالية بشركة الفا سكان للمؤهلات العليا من الجنسين وبرواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الفا سكان عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا، للعمل فورًا بفروع الشركة بالمهندسين ومصر الجديدة والتجمع الخامس والشيخ زايد، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة الفا سكان

مطلوب موظفين Call Center Agent. مطلوب موظفين Guest Relation Agent. مطلوب موظفين Reception.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، وان يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، والوظائف متاحة للجنسين، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، ويفضل توافر خبرة في مجل العمل، وتقدم الشركة رواتب مجزية والعمل 7 ساعات يوميًا، وتوفر تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملئ استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف الفا سكان” ثم الحضور للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: 94 شارع التحرير – الدقي مبنى المغربي بلازا – الفا الدور الأول، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، وللاستفسار يرجى الاتصال واتس آب على الرقم التالي: 01006684413