تراند اليوم : السبانخ.. خضروات صحية غنية بالفوائد تعرف عليها

الرياض - أميرة القحطاني - السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء الداكنة، وهي من أكثر الخضروات كثافة من حيث العناصر الغذائية، فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، والحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الألياف، التي تجعل منها طعام خارق للصحة وخاصة خلال أشهر الشتاء.

فوائد السبانخ الصحية

تتمتع السبانخ بالعديد من الفوائد الصحية، والتي تشمل ما يلي:

تحسين الرؤية: تحتوي السبانخ على فيتامين أ، الذي يعد ضروريًا لصحة العينين، كما أنها تحتوي على لوتين وزياكسانثين، وهما كاروتينات قد تساعد في حماية العينين من التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، كما يساعدان في حماية العين من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس.

تعزيز صحة العظام: تحتوي السبانخ على فيتامين ك، الذي يساعد على تنظيم تخثر الدم وامتصاص الكالسيوم في الجسم، كما تحتوي على الكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام.

التحكم في ضغط الدم: تحتوي السبانخ على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تقليل ضغط الدم.

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تقوية جهاز المناعة: تحتوي السبانخ على فيتامين ج، وهو فيتامين أساسي لصحة الجهاز المناعي.

الوقاية من السرطان: تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة، التي قد تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما تتميز باحتوائها على نسب عالية من MGDG -SQDG وهما مكونين يساعدان على أبطاء نمو الأورام السرطانية.

إنقاص الوزن: تساعد السبانخ على الشعور بالشبع وذلك نظرا لاحتوائها من كميات كبيرة من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تساعد تدرجيا في إنقاص الوزن.