تراند اليوم : ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 3 جنيهات في السوق المحلية

الرياض - أميرة القحطاني - صعدت أسعار الدواجن اليوم 4 يناير 2024 في السوق المحلية بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 67 و68 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، في الوقت الذي تعمل الحكومة على تنفيذ الإستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة التي تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتستهدف الإستراتيجية هذه، أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار الدواجن اليوم 4 يناير 2024

وبحسب الإحصائيات الرسمية يتراوح عدد المربين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجي الدواجن، وعلى صعيد أسعار الدواجن للمستهلك، فقد ارتفع سعر الدواجن البيضاء بنحو 3 جنيهات لتتراوح بين 73 و75 جنيهًا للكيلو.

وقد بلغت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:

بلغ كيلو الأوراك 80 جنيهًا.

أما أسعار الرومى، فقد استقرت اليوم عند 110 و130 جنيها للكيلو في السوق المحلية.

أسعار البط، فقد دارت اليوم حول 90 و125 جنيها للكيلو،

سجلت أسعار الدواجن منير السقا 65 جنيهًا للدواجن البيضاء، وبلغت الدواجن الساسو 72 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية بين 24 و25 جنيها.

ويُذكر أنه يسجل متوسط حجم الإنتاج المحلي السنوى من الدواجن نحو 1.4 مليار فرخة، فيما سجل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويبلغ عدد البط في مصر نحو أربعة ملايين طائر، أي ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقي السعودية والكويت خلال العام الحالي، بعد نجاحها في دخول الإمارات وعمان العام الماضي، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة في السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.