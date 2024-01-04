تراند اليوم : وزارة الكهرباء تعلن تغيير مواعيد انقطاع الكهرباء.. جداول تخفيف الأحمال في المحافظات

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الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة الكهرباء عن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وقد أوضحت الوزارة انه سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون صباحًا من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءًا، ولا يوجد انقطاع للكهرباء ليلا، على أن تكون مدة تخفيف الأحمال لكل منطقة لا تتعدى الساعتين.
وتطبيقًا لذلك أعلنت شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، جداول تخفيف الأحمال الجديدة كل منطقة لتبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 مساء.
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