تراند اليوم : نظام التسجيل الذاتي في الجامعة الأردنية الحل الأمثل لتبسيط العمليات وتوفير الوقت

الرياض - أميرة القحطاني - نظام التسجيل الذاتي هو نظام إلكتروني يسمح لطلبة الجامعة الأردنية بتسجيل مقرراتهم الدراسية بأنفسهم دون الحاجة إلى زيارة أي من مكاتب التسجيل الجامعية، وقد تم إطلاق هذا النظام في عام 2015 بهدف تسهيل عملية التسجيل على الطلبة وتوفير الوقت والجهد عليهم.

خطوات التسجيل الذاتي

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام التسجيل الذاتي: https://regapp.ju.edu.jo/selfregapp/home.xhtml.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق

النقر على زر “دخول”.

اختيار الفصل الدراسي الذي تريد التسجيل فيه.

اختيار الكليات التي تريد التسجيل فيها.

اختيار المقررات الدراسية التي تريد التسجيل فيها.

النقر على زر “تسجيل”.

رسوم التسجيل

رسوم التسجيل الذاتي في الجامعة الأردنية هي 10 دنانير أردنية. ويمكن دفع الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الدفع المسبق.

مدة التسجيل

تستغرق عملية التسجيل الذاتي عادةً من 5 إلى 10 دقائق. وبعد الانتهاء من التسجيل، سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى البريد الإلكتروني المسجل.

مزايا التسجيل الذاتي

هناك العديد من المزايا للتسجيل الذاتي في الجامعة الأردنية، منها:

توفير الوقت والجهد على الطلبة.

إمكانية التسجيل من أي مكان في العالم.

سهولة تغيير المقررات الدراسية المسجلة.

الحصول على كشف درجات إلكتروني.

التسجيل في المواد الدراسية المطلوبة للتخرج.

التسجيل في الدورات الدراسية الجديدة

التأكد من متطلبات الدورة الدراسية: قبل التسجيل في أي دورة دراسية، يجب على الطلاب التأكد من أنهم يستوفون جميع المتطلبات الأساسية للدورة، يمكن العثور على متطلبات الدورة الدراسية في كتالوج الدورات الدراسية أو على موقع الجامعة.

إعداد جدول زمني: بمجرد أن يعرف الطلاب الدورات الدراسية التي يريدون التسجيل فيها، يجب عليهم إعداد جدول زمني يوضح مواعيد ومواقع الدورات الدراسية، هذا سيساعد الطلاب على تجنب تضارب المواعيد والتأكد من أنهم قادرون على حضور جميع فصولهم الدراسية.

التسجيل في الدورات الدراسية: يمكن للطلاب التسجيل في الدورات الدراسية عبر الإنترنت أو من خلال مكتب التسجيل. للتسجيل عبر الإنترنت، يجب على الطلاب الدخول إلى نظام التسجيل الذاتي الخاص بالجامعة وإدخال رقم الطالب وكلمة المرور، ثم يمكنهم اختيار الفصل الدراسي الذي يريدون التسجيل فيه والدورات الدراسية التي يريدون التسجيل فيها، للتسجيل من خلال مكتب التسجيل، يجب على الطلاب ملء نموذج التسجيل وتقديمه إلى المكتب.

دفع الرسوم الدراسية: بعد التسجيل في الدورات الدراسية، يجب على الطلاب دفع الرسوم الدراسية. يمكن للطلاب دفع الرسوم الدراسية عبر الإنترنت أو من خلال مكتب المالية.

الحصول على الكتب المدرسية: بمجرد التسجيل في الدورات الدراسية ودفع الرسوم الدراسية، يجب على الطلاب الحصول على الكتب المدرسية اللازمة، يمكن للطلاب شراء الكتب المدرسية من المكتبة الجامعية أو من متاجر الكتب المحلية.

يرجى ملاحظة أن بعض الجامعات قد تتطلب من الطلاب حضور جلسة توجيهية قبل التسجيل في الدورات الدراسية. تأكد من مراجعة سياسة الجامعة قبل التسجيل.