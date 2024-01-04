تراند اليوم : النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يساعدك على العيش حياة طويلة وصحية لهذا هو السبب

الرياض - أميرة القحطاني - أصبح النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط شائعًا على مر السنين، وذلك بفضل فوائده الصحية المتعددة، تابع القراءة لتعرف لماذا تحتاج إلى الحصول عليها، حيث غالبًا ما يؤثر نمط الحياة غير السليم المقترن بالعادات الغذائية السيئة على صحتنا ويؤثر على الأعضاء الحيوية في الجسم، بما في ذلك القلب، ولذلك، من المهم اختيار نظام غذائي يساعدنا على العيش بصحة جيدة إلى الأبد، ولحسن الحظ، يمكن للنظام ​​الغذائي المتوسطي أن يساعد، فقد أظهرت عدد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية على الطراز المتوسطي يمكن أن تكون الحل للتغذية الجيدة بالإضافة إلى صحة القلب، وكل هذا بصرف النظر عن حقيقة أنها لذيذة للغاية بالطبع.

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط

وفقا لدراسة نشرتها كلية هارفارد تي تشان للصحة العامة، حدد الباحثون النظام الغذائي المتوسطي ​​على أنه نمط صحي لتناول الطعام يمكن أن يساهم أيضًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير دراسة نشرت في مجلة الالتهاب المفتوح إلى ما يلي: ” يمكن أن يساعد استهلاك الأنظمة الغذائية المتوسطية في تقليل احتمالية الإصابة بقصور ما قبل القلب، وفشل القلب، وكذلك عدم انتظام ضربات القلب”.

وتشير الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية على الطراز المتوسطي لها تأثيرات مضادة للالتهابات على جميع أجهزة الجسم، ووفقًا لهذه الدراسة، فإن التأثيرات الوقائية للقلب من خلال الأنظمة الغذائية الغنية بالفلافونويد وأحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة ترتبط على الأرجح بتأثيراتها المحتملة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

ما هو النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط؟

النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​هو نظام غني بالأطعمة النباتية بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والبطاطس وزيت الزيتون والأسماك وكذلك الدواجن.

أصبح هذا النظام الغذائي، على مر السنين، شائعًا في جميع أنحاء العالم لأنه يعتبر ممتازًا للوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري من النوع الثاني وفقدان الوزن والوفيات المبكرة.

ما هي الفوائد الصحية لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي

يمكن للأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي ويمارسون الأنشطة البدنية أن يشهدوا فوائد صحية ملحوظة، فيما يلي جميع الفوائد التي ستجنيها باتباع هذا النظام الغذائي:

الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية

أظهر عدد من الدراسات أن اتباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يساعد الجسم في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول ويقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وكذلك أمراض القلب.

عندما تتبع نظامًا غذائيًا على الطراز المتوسطي، ينتهي بك الأمر إلى تقييد استهلاك الخبز المكرر والأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء، فمن خلال تجنب هذه الأطعمة، فإنك تحمي نفسك من الوقوع فريسة لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

تشير دراسة أجرتها جامعة نابولي الثانية إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي قد يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني ، وخلصت أيضًا إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على الطراز المتوسطي مفيد للأشخاص الذين تم التأكد طبيًا من إصابتهم بمرض السكري.

يساعد على الهضم

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط غني بالألياف التي يتم هضمها تدريجياً وتمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أنه يساعدك على الحفاظ على وزن صحي.

التطور البطيء لمرض الزهايمر

يشير العلماء إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​قد يشهدون تأخيرًا يصل إلى ثلاث سنوات ونصف في تطور مرض الزهايمر .

انخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون

تقول دراسة نشرت في مجلة Movement Disorders إن الباحثين وجدوا أن هذا النظام الغذائي يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بمرض باركنسون البادري لدى كبار السن، حيث تمنع كمية كبيرة من مضادات الأكسدة الموجودة في هذا النظام الغذائي الخلايا من التلف وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون إلى النصف.

خاتمة: كما ترى، فإن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​هو أكثر من مجرد مذاق، فهو يتمتع بالقدرة على الوقاية من بعض الأمراض الأكثر فتكا، وهو مصدر قوي للعناصر الغذائية، لذلك اتبعه لتحصل على صحة جيدة.