تراند اليوم : التسجيل الالكتروني جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن كل ما تحتاج إلى معرفته

الرياض - أميرة القحطاني - يزداد الاهتمام بعملية التسجيل الالكتروني في جامعة البلقاء سنوياً، ولاسباب واضحة؛ إذ تُعتبر الجامعة واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، يتيح نظام التسجيل الالكتروني في جامعة البلقاء سهولة فائقة وخدمات إلكترونية مبسطة، ويأتي دليل الطالب الشامل ليساعد الطلاب الجدد في فهم الأحكام والقوانين المتعلقة بالنظام التعليمي في الجامعة.

تأسست جامعة البلقاء التطبيقية في عام 1997 كجامعة حكومية في محافظة البلقاء بالأردن، تضم الجامعة 24 كلية، مع تواجد 11 كلية داخل الحرم الجامعي و13 كلية في باقي المحافظات، تتخذ الجامعة من مكتبتها القلب النابض لتقديم البرامج التعليمية للطلاب والطالبات.

نظام التسجيل الالكتروني في جامعة البلقاء

خطوات التسجيل الذاتي جامعة البلقاء

الدخول إلى نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالكلية المراد التسجيل فيها من خلال الرابط التالي: https://eservices.bau.edu.jo/

إدخال الرقم الجامعي والرقم السري الخاص بالطالب أو الطالبة.

النقر فوق أيقونة “دخول”.

النقر فوق أيقونة “تسجيل” الموجودة أعلى الصفحة.

ستظهر كافة المعلومات الخاصة بالطالب أو الطالبة في الأعلى، أما في الأسفل فستظهر أسماء المواد التي يمكنك تسجيلها.

تسجيل المادة من خلال الضغط على اسمها لتظهر الشعب المطروحة للمادة.

تسجيل الشعب من خلال النقر على أيقونة “إضافة” الموجودة بجانب الشعبة المطلوبة.

بعد الانتهاء من تسجيل المواد وإضافة الشعب ستظهر لك خيارات مواد أخرى لإضافتها بنفس الطريقة السابقة.

بعد انتهائك من إضافة جميع المواد يمكنك تثبيت الجدول من خلال النقر فوق أيقونة “تثبيت” ثم قم بتأكيده.

في كل مرة سيتم الدخول فيها إلى النظام سيظهر لك الجدول الدراسي الذي قمت بتثبيته سابقًا أسفل المعلومات الخاصة بالطالب.

شروط تسجيل المواد

المواد الموجودة في خطتك الدراسية ويوجد لها شعب في جريدة المواد لهذا الفصل الدراسي وتم إنهاء المتطلبات السابقة أو المتزامنة المعاد حسب الخطة الدراسية.

ألا تكون قد سجلت المادة من قبل في كشف العلامات أو في الفصل السابق أو لم تعطى لها علامة، في حين تستثنى المواد التي تم الرسوب فيها والمواد المنسحب منها أو المواد المسقطة في السابق.

المواد المحتسبة من كليات المجتمع والمواد المعادلة.

بعض المواد يمكن أن يكون لها عدد ساعات تراكمي مطلوب كمواد التدريب ومواد المشروع وغيرها، وفي هذه الحالة لا تظهر لك المواد التي لم تستوف شرط اجتياز عدد ساعات تراكمية معينة.

نصائح مهمة

إذا قمت بإضافة مادتين في نفس الموعد فسيتم تنبيهك بالأمر.

إذا قمت بتسجيل الحد الأدنى من الساعات.

في حال قمت بإنهاء العدد المسموح به من مواد الجامعة أو مواد التخصص الاختيارية في فصول سابقة وأردت تسجيل غيرها.

في حال قمت بتسجيل شعبة مغلقة.