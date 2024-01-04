تراند اليوم : فوائد عسل النحل المدهشة في الشتاء.. هيخفف من نزلات البرد واحتقان الحلق

الرياض - أميرة القحطاني - عندما يبدأ فصل الشتاء تظهر العديد من الفيروسات التي تؤدي بالإصابة بأمراض عديدة ومن أشهرها البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق وغيرها من الأمراض المختلفة، وقد أثبتت بعض الأبحان أن من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تناولها الأشخاص في فصل الشتاء للحفاظ على الصحة العامة هو “العسل النحل” حيث أنه يعتبر من أهم المصادر الطبيعية التي تعطي الطاقة ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ولذلك من الضروري تناوله خلال الشتاء.

فوائد تناول العسل في الشتاء

أن عسل النحل الطبيعي من أهم مصادر الطاقة التي لابد أن يعتمد عليها الإنسان في دخولها بالنظام الغذائي اليوم خاصة في فصل الشتاء للحفاظ على صحته والوقاية من الأمراض المختلفة ، ومن خلال تقريرنا سنتعرف على أهم فوائد العسل في الشتاء وهي كالتالي:

تعزيز المناعة

يعتبر العسل من أشهر الأطعمة التي تعزز المناعة لا،ها يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وهذا يساهم في تقوية الجهاز المناعي ويعمل على وضع حاجز دفاعي ضد فيروسات الشتاء.

تخفيف التهاب الحلق

في بعض الأحيان يسبب الطقس البارد السعال والعطس، وعند تناول العسل يعمل كالمهدئة لتقليل التهاب الحلق، مما يجعله بديلاً طبيعيًا لعلاج السعال ولا يحتاج على زيادرة الطبيب.

وهناك بعض الأشخاص الذين يضعون معلقة عسل نحل على كوب من الماء الدافء ويتم تناوله على الريق لعلاج الكثير من أمراض الشتاء.



مصدر للطاقة

يعتبر العسل معززًا سريعًا للطاقة وهو من المصادر الطبيعية، حيث أنه يحتوي على الفركتوز والجلوكوز والذي يعمل للحصول على الطاقة بسرعة، مما يجعل العسل الحل الأمثل للشعور بالانتعاش طوال أيام الشتاء الباردة.

الشعور بالدفء

للعسل فوائد كثيرة ومن أبرزها الشعور بالدفء في فصل الشتاء وعند تناول معلقة واحدة مع الماء الدافئ أو على كوب من العصير يخلصك بالشعور ببرودة الشتاء ويعزز بداخلك الراحة والدفء ومن الخارج أيضاً.

حماية البشرة

أما عن صحة البشرة فأن العسل يحتوي على العديد من الفوائد لبشرتك وهي علاج الجفاف والتهيج وذلك لأنه يحتوي على مضادة للبكتيريا ومرطب طبيعي، لذلك يمكنك استخدامه كروتين يومي على بشرتك مثل عمل ماسك لتغذية البشرة وترطيبها.

مساعد طبيعي للنوم

قد يشعر العديد من الأشخاص بالأرق قبل النوم وصعوبة، ولكن عند تناول معلقة من العسل الأبيض قبل النوم سوف يساعدك على الاسترخاء كما أنه يحسن مزاجك قبل النوم.