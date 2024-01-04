تراند اليوم : آخر أسعار الخضار والفاكهة (جملة وقطاعي) اليوم .. ارتفاع كبير في أسعار الثوم ونزول البصل والطماطم

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد أسعار الخضار والفاكهة تباينا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 داخل الأسواق المصرية فبينما انخفضت أسعار منتجات مثل البصل والطماطم ارتفعت أسعار منتجات أخرى مثل الثوم لمستويات قياسية خلال الفترة الحالية ووصل سعرها في بعض المناطق ل 80 جنيه مصري وسوف نستعرض لكم أسعار الخضار والفاكهة جملة وقطاعي خلال السطور التالية وقد تم أخذ أسعار الجملة من الموقع الرسمي لسوق العبور بينما أسعار القطاعي من متوسط الأسعار لدي بعض تجار الخضار والفاكهة في أماكن متفرقة.

أسعار الخضار اليوم جملة وقطاعي

الخضار من المواد الأساسية التي لا يخلو منها أي بيت مصري وتتنوع المنتجات التي يرغب بها كل بيت حسب الأكلات التي يودون عملها خلال اليوم لذا يرغب الجميع في معرفة آخر أسعار الخضار قبل الذهاب للسوق والشراء وقد وفرنا لكم قائمة بأسعار أهم المنتجات داخل الأسواق جملة وقطاعي واليكم آخر الأسعار:

كيلو طماطم سلطه بسعر 6.5 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 4 إلى 7 جنيه

كيلو فول اخضر حراتى بسعر 20 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 7 إلى 10 جنيه

كيلو فلفل حشو بسعر 10 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 7 إلى 11 جنيه

كيلو فلفل شطه بسعر 10 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 4 إلى 10 جنيه

كيلو خيار بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 6 إلى 12 جنيه

كيلو بتنجان رومى اسود بسعر 5 جنيهاً- سعر الجملة في سوق العبور من 2 إلى 4 جنيه

كيلو بنجر طازة بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 2 إلى 4 جنيه

واحدة كابوتشا بسعر 10 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من6 إلى 9 جنيه

كيلو كوسة حشو بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 6 إلى 16 جنيه

كيلو بطاطس جديدة بسعر 10 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 6 إلى 12 جنيه

كيلو بطاطس تحمير كارا بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 10إلى 12 جنيه

كيلو بطاطس تحمير اسبونتا بسعر 20 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 10 إلى 15جنيه

كيلو بطاطس صغيرة بسعر 5 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 2إلى 4جنيه

كيلو جزر بلدى بسعر 7 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 3 إلى 5 جنيه

كيلو ملوخيه خضراء بلدي بسعر 25 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 6 إلى 8 جنيه

كيلو بسلة بلدى بسعر 35 جنيها – سعر الجملة في سوق العبور من 18 إلى 22 جنيه

كيلو فاصوليا خضراء بسعر 20 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 8 إلى 14 جنيه

كيلو سبانخ بلدى بسعر 20 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 6 إلى 8 جنيه

كيلو باميه برانى بسعر 60 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 40 إلى 50 جنيه

كيلو بصل ابيض بسعر 35 جنيها – سعر الجملة في سوق العبور من 15 إلى 20 جنيه

كيلو بصل احمر بسعر 35 جنيها – سعر الجملة في سوق العبور من 15 إلى 20 جنيه

كيلو لمون بلدى بسعر 20 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 8 إلى 14 جنيه

كيلو بطاطا صفرا دمياطى بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 3.5 إلى 7.5جنيه

كيلو بطاطا بيضاء بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 3.5 إلى 7.5 جنيه

كرنبة بلدى حشو بسعر 20 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 2.5 إلى 3.5 جنيه

قرنبيطة بلدى بسعر 20 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 3 إلى 4 جنيه

كيلو بروكلى فريش بسعر 25 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 8 إلى 12 جنيه

كيلو لفت بلدى بسعر 3.5 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 1.5 إلى 2.5 جنيه

كيلو بتنجان ابيض حشو بسعر 5 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 3 إلى 6 جنيه

كيلو بتنجان اسود حشو بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 3 إلى 6 جنيه

كيلو بتنجان مخدد حشو بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 2 إلى 4 جنيه

كيلو قلقاس بسعر 30 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 11 إلى 13 جنيه

كيلو توم بلدى بسعر 70 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 40 إلى 60 جنيه

ربطة كرفس بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور 12 جنيه

كيلو لمون اضاليا بسعر 30 جنيها – سعر الجملة في سوق العبور من 2 إلى 4 جنيه

كيلو فلفل الوان طازة بسعر 40 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 30 إلى 35 جنيه

كيلو جنزبيل اخضر فريش بسعر 250 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 60 إلى 90 جنيه

واحدة كرنب ابيض سلطة بسعر 20 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 6 إلى 9 جنيه

واحدة كرنب احمر سلطة بسعر 20 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 6 إلى 9 جنيه

كيلو مشروم فريش بسعر 120 جنيهاً – سعر الجملة للكيلو في سوق العبور 80 جنيه

رابطة خص بلدى بسعر 8 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور 7 جنيه

4 ربط بصل اخضر بسعر 10 جنيهاً

اى ربطة خضرة بسعر 1 جنيهاً

ربطة جرجير بلدى بسعر 1 جنيهاً

ربطة نعناع بلدى فريش بسعر 2 جنيهاً

طبق توم مقشر (نص كيلو) بسعر 60 جنيهاً

طبق كرنب مسلوق (كيلو) بسعر 20 جنيهاً

طبق بسلة مفصص (نص كيلو ص) بسعر 35 جنيها

كيلو بتنجان ابيض مقور بسعر 10 جنيهاً

كيلو بتنجان اسود مقور بسعر 20 جنيهاً

كيلو بتنجان مخدد مقور بسعر 20 جنيهاً

كيلو فلفل مقور بسعر 15 جنيهاً

لفة توم صينى بسعر 30 جنيهاً

كيلو كرنب مسلوق جاهز الحشو بسعر 20 جنيهاً

كيلو فلفل احمر شطه هريسة بسعر 35 جنيهاً

أسعار الفاكهة اليوم جملة وقطاعي

الفاكهة من المواد المغذية للكبار والصغار وتتنوع الفاكهة المتواجدة داخل السوق المصري لتشمل الكثير من الأنواع سواء المحلية أو المستوردة وتختلف الأسعار من منتج لآخر ولكن مهما كانت ميزانيتك ستجد الكثير من المنتجات المميزة والمحببة لدى الجميع واليكم أحدث أسعار الفاكهة جملة وقطاعي اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024:

موز بلدى بسعر 15 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 6 إلى 10 جنيه

نبق لبنانى بسعر 70 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 50 إلى 60 جنيه

ثمرة جوز هند بسعر 40 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 30 إلى 35 جنيه

جوافه حمراء بسعر 20 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 11 إلى 15 جنيه

حرنكش بسعر 50 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 25 إلى 35 جنيه

ابو فروه بسعر 140 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 100 إلى 120 جنيه

برتقال سكرى بسعر 15 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 5 إلى 7.5 جنيه

برتقال بلدى عصير بسعر 15 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 5 إلى 7.5 جنيه

يوسفى بلدى فاخر بسعر 15 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 5 إلى 7.5 جنيه

كيلو فراوله بسعر 40 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 12 إلى 18 جنيه

يوسفى كلامنتينا احمر بسعر 15 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 5 إلى 7.5 جنيه

تفاح ايرانى احمر بسعر 60 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 30 إلى 40 جنيه

بلح اسود تلاجه(عيشه) بسعر 20 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 15 إلى 21 جنيه

عنب اسود لبنانى بسعر 65 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور 35 جنيه

برقوق اسود سورى بسعر 100 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور 30 جنيه

كاكا بسعر 50 جنيهاً – سعر الجملة في سوق العبور من 11 إلى 25 جنيه

برتقال بصره اصفر بسعر 10 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 5 إلى 7.5 جنيه

رمان سكرى صحراوى بسعر 40 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 12 إلى 24 جنيه

جوافه بناتى بسعر 20 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 11 إلى 15 جنيه

مانجو كيت اسمعلاوى بسعر 100جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 35 إلى 45 جنيه

تفاح اصفر ايطالى بسعر 75 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من إلى جنيه

تفاح سكرى ايطالى بسعر 65 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 25 إلى 35 جنيه

تفاح سورى احمر بسعر 60 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 18 إلى 28 جنيه

كنتالوب عريشى بسعر 20 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 15 إلى 17 جنيه

قشطة عبدالرازق بسعر 140 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 35 إلى 65 جنيه

كيلو كيوى ايرانى بسعر 50 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور 21 جنيه

أفوكادو مستورد. بسعر 170 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور من 60 إلى 90 جنيه

أناناس سكرى بسعر 125 جنيه – سعر الجملة في سوق العبور 50 جنيه

طبق دراجون فروت بسعر 250 جنيه

طبق دره سكرى بسعر 40 جنيه

عنب كرمسون مستورد بسعر 150 جنيه

علبه بلح مجدول بسعر 70 جنيه

علبة بلح سكرى سعودى كيلو بسعر 150 جنيه

اقرأ أيضا