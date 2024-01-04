تراند اليوم : بذور الفلفل الأخضر.. حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم 10 كيلو خلال 6 أيام فقط

الرياض - أميرة القحطاني - بذور الفلفل الأخضر من الكنوز الموجودة في المنزل ولا يعرف عنها الكثير من الأشخاص، فأنها من أكثر الأمور التي تساعد على خسارة الوزن لأكثر من 10 كيلو خلال أيام وسوف تدهشك النتائج، فأن الفلفل الأخضر أحدي الخضراوات التي غنية بالعديد من الفوائد المهمة لصحة الإنسان، واليوم سنتعرف على كيفية فقدان الوزن من خلال بذور الفلفل الأخضر.

فقدان الوزن بدون رجيم

الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق سهلة وبسيطة تساعد على فقدان الوزن دون إتباع نظام غذائي معين، ولكن من خلال بذور الفلفل الأخضر يمكنك تناولها بجانب الأطعمة المختلفة وسوف تساعدك على فقدان أكثر من 10 كيلو خلال أسبوع.

وصفة بذور الفلفل الأخضر لفقدان الوزن

لكل من يرغب في خسارة الوزن يمكنك إتباع هذه الوصفة والتي تعد من أسرع وأسهل الوصفات التي تعطيك أفضل النتائج.

المكونات

معلقة من بذور الكمون.

معلقة من بذور الفلفل الأخضر.

كوب ماء.

طريقة التحضير

نحضر إناء ونضع به كوب من الماء ويترك على النار.

أضف عليه بذور الفلفل الأخضر وبذور الكمون ويترك حتى الغليان.

قم بتقليل الحرارة على المكونات وتترك لمدة 10 دقائق.

يرفع الإناء من على النار ويترك جانباً حتى يبرد.

يصفي المكونات للتخلص من البذور به والاحتفاظ بالسائل.

يتم تناول مرتين في اليوم مرة صباحاً على الريق ومرة قبل النوم.

فوائد بذور الفلفل الأخضر

أن مشروب بذور الفلفل الأخضر تحتوي على العديد من الفوائد للتخسيس ومن أبرزها كالتالي: