تراند اليوم : تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الرياض - أميرة القحطاني - ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 42828 جنيه ووصل سعر أسمنت المسلح إلى 1750 جنيه. أسعار الحديد تم تسجيل أسعار الحديد اليوم كالتالي: المنتج السعر حديد الإستثماري 40192 جنيه حديد المصريين 39500 جنيه حديد مصر ستيل 39000 جنيه حديد العتال 39500 جنيه حديد المعادي 38500 جنيه حديد الكومي 38000 جنيه حديد العشري 39000 جنيه حديد المراكبي 39500 جنيه حديد عطية 39200 جنيه أسعار الأسمنت جاءت اليوم كالتالي: بلغ سعر أسمنت النصر نحو 1700 جنيه.

بلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 1680 جنيه.

بلغ سعر أسمنت المخصوص نحو 1700 جنيه.

بلغ سعر أسمنت طرة وحلوان نحو 1710 جنيه.

وصل سعر أسمنت السهم إلى 1680 جنيه.

وصل سعر أسمنت الواحة المخلوط إلى 1130 جنيه.

بلغ سعر أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيه.

بلغ سعر الأسمنت الأبيض نحو 3600 جنيه.

بلغ سعر الأسمنت سوبر سيناء نحو 3450 جنيه.

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