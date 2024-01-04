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تراند اليوم : تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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الرياض - أميرة القحطاني - ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 42828 جنيه ووصل سعر أسمنت المسلح إلى 1750 جنيه.

أسعار الحديد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.. ارتفاع جديد في المصانع والأسواق

أسعار الحديد اليوم

تم تسجيل أسعار الحديد اليوم كالتالي:

المنتج السعر
حديد الإستثماري 40192 جنيه
حديد المصريين 39500 جنيه
حديد مصر ستيل 39000 جنيه
حديد العتال 39500 جنيه
حديد المعادي 38500 جنيه
حديد الكومي 38000 جنيه
حديد العشري 39000 جنيه
حديد المراكبي 39500 جنيه
حديد عطية 39200 جنيه

أسعار الأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.. ارتفاع جديد في المصانع والأسواق

أسعار الأسمنت اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

  • بلغ سعر أسمنت النصر نحو 1700 جنيه.
  • بلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 1680 جنيه.
  • بلغ سعر أسمنت المخصوص نحو 1700 جنيه.
  • بلغ سعر أسمنت طرة وحلوان نحو 1710 جنيه.
  • وصل سعر أسمنت السهم إلى 1680 جنيه.
  • وصل سعر أسمنت الواحة المخلوط إلى 1130 جنيه.
  • بلغ سعر أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيه.
  • بلغ سعر الأسمنت الأبيض نحو 3600 جنيه.
  • بلغ سعر الأسمنت سوبر سيناء نحو 3450 جنيه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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