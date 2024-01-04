تراند اليوم : أسعار الدولار اليوم الخميس 4 يناير

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

بلغ سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.95 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وصل سعر الدولار في السوق السوداء من خلال تعاملات اليوم إلى 52.30 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع.