تراند اليوم : أسعار الدولار اليوم الخميس 4 يناير

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الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم
جاءت اليوم كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:
بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
بلغ سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.95 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
وصل سعر الدولار في السوق السوداء من خلال تعاملات اليوم إلى 52.30 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع.
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