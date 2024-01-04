تراند اليوم : عروض كارفور في الويك اند.. عروض التوفير خصومات ضخمة على الأجهزة الكهربائية بسعر المصنع حتى 7 يناير

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثيرين عن أحدث عروض كارفور لشهر يناير ومفاجأتها لعملائها في عيدها الواحد والعشرون، حيث تعتبر عروض كارفور من اكبر العروض التي يبحث عنها المصريين مع بداية السنة الجديدة، حيث توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على جميع السلع والأجهزة والتي تصل إلى 70%، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والمفاجئات.

وتقدم كارفور اليوم لعملائها أحدث عروضها الأسبوعية بتخفيضات ضخمة على الأجهزة الكهربائية بخصومات تصل إلى 45% على الشاشات والثلاجات والغسالات والموبايلات وأجهزة اللاب توب والإلكترونيات، وتستمر العروض من اليوم وحتى 7 يناير 2024

عروض كارفور في الويك اند حتى 7 يناير

تتنوع عروض كارفور ومفاجأتها، حيث تقدم أضخم عروضها مع بداية العام الجديد 2024، بخصومات حرق أسعار، لتوفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من الأجهزة الكهربائية وتجهيز العرائس، بأفضل الأسعار.

عروض كارفور في الويك اند على الأجهزة الكهربائية حتى 7 يناير

شاشة جام 32 بوصة بسعر 3888 جنية.

شاشة يونيون اير 43 بوصة سمارت بسعر 7888 جنية.

ثلاجة يونيو اير 370 لتر نوفروست بسعر 19999 جنية.

ثلاجة فريش 387 لتر نوفروست بسعر 22999 جنية.

ثلاجة ال جي 401 لتر ديجيتال بسعر 35990 جنية.

بوتاجاز فريش 5 شعلة بسعر 8499 جنية.

بوتاجاز يونيو اير 5 شعلة بسعر 10500 جنية.

مكنسة كهربائية فريش بسعر 4799 جنية.

ساعة ذكية كيسلكت بسعر 2199 جنية.

عروض كارفور في الويك اند

تستمر عروض كارفور في جميع فروع كارفور على مستوى الجمهورية وعلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 7 يناير 2024.