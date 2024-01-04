تراند اليوم : رسميًا إطلاق OnePlus Ace 3 مع بطارية 5500 مللي أمبير في الساعة ومعالج قوي والمزيد.. السعر والمواصفات

الرياض - أميرة القحطاني - أطلقت العلامة التجارية شركة OnePlus لأول مرة جهاز OnePlus Ace 3 في الصين، إنه أول هاتف مزود بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 ومجموعة بطارية تبلغ 5500 مللي أمبير في الساعة، وهو من حيث المواصفات، يبدو وكأنه شقيق مخفف لجهاز OnePlus 12 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من الشهر الماضي، لذا، إليك كل ما يمكن التعرف عليه في هذا الهاتف من ميزات رئيسية.

OnePlus Ace 3

سعر OnePlus Ace 3 في الصين

يبلغ سعر الهاتف ذو متغير الذاكرة 12 + 256 جيجابايت في الصين 2,599يوان، ويكلف طراز 16 + 512 جيجابايت 2,999 يوان ، ومتغير 16 + 1 تيرابايت يحمل سعر 3,499 يوان.

تصميم OnePlus Ace 3

الأمام: الواجهة محاطة بإطارات رفيعة يبلغ سمكها 1.36 ملم وذقن يبلغ سمكها 1.94 ملم، ويوجد فتحة ثقب في المنتصف.

الواجهة محاطة بإطارات رفيعة يبلغ سمكها 1.36 ملم وذقن يبلغ سمكها 1.94 ملم، ويوجد فتحة ثقب في المنتصف. الجسم: الجزء الخلفي عبارة عن لوح زجاجي بلوري والإطار الجانبي معدني، الواجهة الأمامية محمية بطبقة حماية Gorilla Glass Victus 2.

الجزء الخلفي عبارة عن لوح زجاجي بلوري والإطار الجانبي معدني، الواجهة الأمامية محمية بطبقة حماية Gorilla Glass Victus 2. الألوان: يُباع الهاتف بخيارات الألوان الأزرق والأسود والذهبي.

مواصفات OnePlus Ace 3