تراند اليوم : رسميًا إطلاق OnePlus Ace 3 مع بطارية 5500 مللي أمبير في الساعة ومعالج قوي والمزيد.. السعر والمواصفات

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الرياض - أميرة القحطاني - أطلقت العلامة التجارية شركة OnePlus لأول مرة جهاز OnePlus Ace 3 في الصين، إنه أول هاتف مزود بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 ومجموعة بطارية تبلغ 5500 مللي أمبير في الساعة، وهو من حيث المواصفات، يبدو وكأنه شقيق مخفف لجهاز OnePlus 12 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من الشهر الماضي، لذا، إليك كل ما يمكن التعرف عليه في هذا الهاتف من ميزات رئيسية.
OnePlus Ace 3
سعر OnePlus Ace 3 في الصين
يبلغ سعر الهاتف ذو متغير الذاكرة 12 + 256 جيجابايت في الصين 2,599يوان، ويكلف طراز 16 + 512 جيجابايت 2,999 يوان ، ومتغير 16 + 1 تيرابايت يحمل سعر 3,499 يوان.
تصميم OnePlus Ace 3
- الأمام: الواجهة محاطة بإطارات رفيعة يبلغ سمكها 1.36 ملم وذقن يبلغ سمكها 1.94 ملم، ويوجد فتحة ثقب في المنتصف.
- الجسم: الجزء الخلفي عبارة عن لوح زجاجي بلوري والإطار الجانبي معدني، الواجهة الأمامية محمية بطبقة حماية Gorilla Glass Victus 2.
- الألوان: يُباع الهاتف بخيارات الألوان الأزرق والأسود والذهبي.
مواصفات OnePlus Ace 3
- الشاشة: يتميز هاتف ون بلس Ace 3 بشاشة 6.78 بوصة 1.5K 8T LTPO AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز، وذروة سطوع 4500 شمعة، وتعتيم PWM 2160 هرتز، ودعم Dolby Vision.
- المعالج: يعمل Ace 3 بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 مقترنة برسومات Adreno ودعم تبريد 9140 مم² VC، وتم رصد الجهاز بالفعل بحصوله على 1,743,901 نتيجة على AnTuTu.
- الذاكرة: يأتي الجهازمع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x و1 تيرابايت من مساحة تخزين UFS 4.0 .
- البرمجيات: يأتي الهاتف مزودًا بنظام التشغيل ColorOS 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 14 ووعد بـ 3 سنوات من تحديثات نظام التشغيل و4 سنوات من تصحيحات الأمان.
- البطارية: في الداخل، يحتوي على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط.
- الكاميرات: يوجد في الجزء الخلفي من الهاتف كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل،وفي المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.
- ميزات إضافية: تتكون هذه الميزات من 5G وWi-Fi-7 وIR Blaster وBluetooth 5.3 ومقبس USB-C ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وNFC.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : رسميًا إطلاق OnePlus Ace 3 مع بطارية 5500 مللي أمبير في الساعة ومعالج قوي والمزيد.. السعر والمواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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