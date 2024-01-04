تراند اليوم : قضية جيفري ابستين.. كلينتون وترامب والأمير أندرو وسط الشخصيات المتهمة بالاتجار بالبشر 

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت الوثائق القضائية افي قضية جيفري ابستين عن تفاصيل مروعة حول اتهامات الاتجار بالبشر والتحرش بالأطفال التي وجهت إلى شخصيات عالمية بارزة، يظل هذا الحادث قضية تؤكد على أهمية العدالة وحقوق الضحايا في مواجهة القوى السياسية والشخصيات البارزة.

في عام 2019 انتحر ابستين المموّل الأمريكي والمليونير المتسلّل الذي كان ينتظر المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والتحرش بالقاصرين، الوثائق القضائية أظهرت أسماءً مثل الرؤساء السابقين للولايات المتحدة بيل كلينتون ودونالد ترامب، والأمير أندرو، وشخصيات أخرى.

الوثائق المكشوفة

وفقًا لتقرير لجنة القضاء الأمريكية، قررت القاضية لوريتا بريسكا الكشف عن ملفات ابستين القضائية، التي تتعلق باتهامات باتجار بالبشر والتحرش بالأطفال، ذكرت الوثائق أسماء شخصيات معروفة عالميًا، بما في ذلك الأمير أندرو، والرؤساء السابقين كلينتون وترامب، ورئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك، ونائب الرئيس الأمريكي السابق أل غور، والممثل كيفن سبيسي، والمغني مايكل جاكسون، والساحر ديفيد كوبرفيلد.

شهادات الضحايا

وفيما يتعلق بشهادات الضحايا، قالت جوهانا سجوبرج إنها تعرضت للتحرش من قبل الأمير أندرو في شقة ابستين بمانهاتن في عام 2001. فيما نفى الأمير أندرو هذه الاتهامات، وبالرغم من حفظ القاضية بريسكا أسماء ضحايا التحرش لأسباب أمنية، لم تؤدي إدراج أسماء كلينتون وترامب في الملفات إلى توجيه تهم ضد الرؤساء السابقين.

اتهامات بيل كلينتون ودونالد ترامب

وفقًا للوثائق، اتهمت سجوبرج بيل كلينتون بالاهتمام بـ “الشبان” والتواصل مع ترامب قبل زيارته لإقامة ابستين في نيوجيرسي. وذكرت أنها التقت بمشاهير مثل مايكل جاكسون وديفيد كوبرفيلد من خلال ابستين.