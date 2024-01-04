تراند اليوم : إطلاق هاتف Honor X50 GT بتصميم مذهل وملفت للنظر

الرياض - أميرة القحطاني - كشفت شركة Honor للتو عن هاتف ذكي جديد تمامًا، يأتي الهاتف الذكي الذي يحمل اسم Honor X50 GT بتصميم مذهل، ولكن ليس التصميم فقط هو ما يجعل هذا الهاتف الجديد اختيارًا جيدًا لهاتفك القادم، حيث مع هذا الجهاز، تعِد الشركة بتقديم هاتف يقدم أفضل أداء في فئته السعرية، وبالنظر إلى المواصفات، يبدو أن الهاتف لديه القدرة على تقديم قيمة رائعة مقابل المال. Honor X50 GT أبرز مميزات هاتف Honor X50 GT

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