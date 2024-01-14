تراند اليوم : أطعمة ضد البرد في الشتاء: 5 أطعمة ضرورية لتقوية المناعة

الرياض - أميرة القحطاني - يتميز فصل الشتاء بالبرد القارس، مما يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض، ولكن هناك بعض أطعمة ضد البرد في الشتاء التي يمكن أن تساعد في تقوية المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالبرد، ويتناول هذا المقال خمس أطعمة ضرورية لتقوية المناعة في الشتاء، تابع القراءة لمزيد من التفاصيل.

أطعمة ضد البرد في الشتاء

الخضروات الموسمية الغنية بالكاروتينات

في فصل الشتاء لا مفر من الخضار الموسمية الغنية بالكاروتينات في النظام الغذائي اليومي، مثل اليقطين أو الجزر أو البطاطس أو البروكلي ، وهذه الخضراوات لا تسمح لنا بإعداد أطباق شتوية ممتازة فحسب، بل تساعد الجسم أيضًا على إنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة الجديدة، وبالتالي، سيكون الجهاز المناعي أكثر كفاءة ومقاومة للأمراض المحتملة الناجمة عن قسوة المناخ.

البقوليات.. احتياطي طبيعي للطاقة

بعد يوم طويل بين العمل والالتزامات والمواعيد، يأتي المساء، ونحرص على تناول شيء دافئ ومريح، على سبيل المثال حساء البقوليات اللذيذ ، مثل مثل الحمص، والفاصوليا، والعدس، والتي تحتوي على البروتين والحديد، وتُعد من بين الأطعمة الرئيسية على مائدة الشتاء، حتى لو كانت طبقًا جانبيًا، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتحتوي على الحديد ، الذي يسبب نقصه التعب والشعور بالبرد، خاصة في القدمين واليدين، كما أنها عناصر غذائية مهمة لتقوية المناعة.

النشويات

إلى جانب البقوليات، فإن جميع الأطعمة التي تحتوي على النشويات مرحب بها أيضًا في النظام الغذائي الموسمي، نحن نتحدث بشكل خاص عن الأطعمة النشوية مثل الأرز والحبوب والمعكرونة، وهي أطعمة مغذية ويمكنها تزويد عملية التمثيل الغذائي بالطاقة اللازمة لمقاومة الأمراض.

السوائل والمشروبات الساخنة

تعتبر “السوائل” والمشروبات الساخنة بنفس القدر من الأهمية في النظام الغذائي الشتوي بلا منازع، مثل الماء، والعصائر، والمنقوعات، وشاي الأعشاب، والتي تساعد على ترطيب الجسم وتنشيط جهاز المناعة، وتحسين المزاج، فيمكنك أن تجرب تلك التي تحتوي على القرفة والزنجبيل واليانسون، وهي أشياء لا يمكن تعويضها لتدفئة جسمك وعقلك خلال فترة ما بعد الظهر في فصل الشتاء البارد.