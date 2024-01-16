تراند اليوم : تعرف على فوائد العدس الصحية

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الرياض - أميرة القحطاني - العدس هو نوع من النباتات وهو أيضا من الفصيلة البقولية وقد يزرع في كثير من دول العالم، وتعتبر الهند وأستراليا وتركيا من أكبر الدول انتاجا للعدس.
فوائد العدس
له الكثير من الفوائد ومنها:
- يعمل على تحسين صحة القلب.
- يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.
- يعمل على تقوية مناعة الجسم.
- يعمل على محاربة أمراض السرطان.
- يعمل على تعزيز وظائف الكبد.
- يساعد على تنظيم عملية الهضم.
- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.
- يعمل على تنظيم مستوي السكر في الدم.
- يمد الجسم بالطاقة.
الفيتامينات التي يحتوي عليها العدس
يحتوي العدس على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب12 كما يحتوي على العديد من المعادن ومنها الحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس.
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