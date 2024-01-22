الأهلي يوضح حقيقة الاستغناء عن صلاح محسن مجانًا

الرياض - أميرة القحطاني - تداولت وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من التقارير حول رغبة مهاجم فريق النادي الأهلي، صلاح محسن، في الرحيل عن الفريق الحالي، بالتزامن مع تصدره اسمه لقوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب محادثات خاصة له عبر التطبيق الشهير “سناب شات”.

أفادت هذه التقارير بأن إدارة القلعة الحمراء قد وافقت على السماح للاعبها بترك الفريق، ونفى مصدر داخل النادي هذه الأخبار، مؤكدًا عدم وجود أي نية للتخلي عن صلاح محسن، أو الاستغناء عنه مجانًا، كما أشار إلى وجود عروض متعددة تلقاها اللاعب حالياً، بما في ذلك عروض من سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وأضاف المصدر أن المفاوضات بشأن هذه العروض ستجري بالتعاون مع الجهاز الفني لاتخاذ القرار الصحيح، بخصوص احتمالية تورط صلاح محسن في صفقة تبادلية مع انتقال عمر كمال من فيوتشر إلى النادي الأهلي، توضح في النهاية برحيل 3 لاعبين آخرين ضمن الصفقة وصول الظهير الأيمن الدولي.

الجدير بالذكر أن صلاح محسن غاب عن قائمة المارد الأحمر في معسكر الإمارات بناءً على قرار فني من المدرب السويسري مارسيل كولر.