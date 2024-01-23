غياب محمد الشناوي حتى نهاية بطولة الأمم الإفريقية ضربة موجعة لمنتخب مصر

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الرياض - أميرة القحطاني - أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء رسميًا غياب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن مباريات الفراعنة لنهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة كاب فيردي، مساء الإثنين، لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار.
غياب الشناوي حتى نهاية بطولة كأس الامم الإفريقية
وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي إصابة حارس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلي بخلع في الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.
ويعد غياب محمد الشناوي ضربة موجعة لمنتخب مصر، حيث يعد أحد أهم لاعبي الفريق وأكثرهم خبرة، كما أنه كان يلعب بشكل مميز في البطولة حتى الآن.
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