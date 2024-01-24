فيتوريا عن قرار عودة محمد صلاح إلى إنجلترا: ليفربول لم يفرض رأيه علينا

الرياض - أميرة القحطاني - أدلى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بتصريحات هامة بشأن الأزمة التي نشأت مؤخرًا جراء مغادرة قائد الفراعنة، محمد صلاح، للمعسكر والسفر إلى ليفربول لتلقي العلاج هناك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مصر وغانا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتحديدًا في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في بيان رسمي أن الإصابة تتمثل في شد في العضلة الخلفية وتم الاتفاق على سفر اللاعب لتلقي العلاج في إنجلترا، وهو الأمر الذي تسبب في استياء الجماهير والإعلام، خاصة بعد تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، والتي أشار فيها إلى إمكانية عودة “فخر العرب” للنادي دون الإعلان الرسمي من جانب اتحاد كرة القدم المصري.

وأوضح فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 2/2، أن الفريق كان نشطًا وقدم كل ما لديه في البطولة، وشدد على صعوبة المنافسة في إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم كانوا يعلمون أن عودة محمد صلاح ستستغرق وقتًا، ولم يعلنوا شيئًا من أجل التركيز على المباراة.

وأضاف فيتوريا، أن محمد صلاح أعرب عن ثقته الكاملة في الجهاز الطبي المصري واتفق مع ليفربول على أن تكون الخيارات المتاحة هي الأفضل لسرعة عودته.

وأوضح فيتوريا أنهم اختاروا سفره إلى ليفربول لتلقي العلاج نظرًا لاستقرار المكان وليس لأن الحالة أفضل في النادي، مؤكدا أن ليفربول لم يفرض رأيه على الفريق المصري.

وختم فيتوريا بالإشارة إلى تمسك محمد صلاح بالمشاركة مع المنتخب حتى مباراة الرأس الأخضر، مؤكدًا أن العمل يسير بشكل جيد للتعاون بين الجهازين الطبيين المصري والإنجليزي من أجل تحقيق أفضل حل للعودة.

يذكر أن منتخب مصر تأهل لدور الـ 16 من البطولة بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف الرأس الأخضر متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، الذي حسم تأهله مبكرًا عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية.