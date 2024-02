4 هواتف ذكية مثيرة سوف تخطف الأضواء في المؤتمر العالمي للجوال 2024

الرياض - أميرة القحطاني - مع بدء العد التنازلي للمؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2024، تتجه الأنظار نحو برشلونة حيث تستعد الشركات الكبرى لعرض أحدث إبداعاتها في عالم الهواتف الذكية، المقرر عقده خلال الفترة من 26 – 29 فبراير الجاري، وهذا المقال يلقي الضوء على أربعة هواتف ذكية مثيرة، من المتوقع أن تخطف الأضواء في هذا الحدث الهام.

4 هواتف ذكية قادمة في فبراير

XIAOMI 14 ULTRA: أعجوبة فوتوغرافية

هناك تقارير منتشرة تفيد بأن شركة Xiaomi تفكر في إطلاق مبكر لطرازها Xiaomi 14 Ultra ، مع الاستفادة من منصة Mobile World Conference لإزاحة الستار بشكل كبير، قد يشهد المستهلكون الأوروبيون، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر وصول سلسلة Xiaomi 14، ظهور هذه الهواتف الذكية المرغوبة لأول مرة خلال الحدث.

في حين أن عدم اليقين يحيط بالإصدار الأوروبي لسلسلة Xiaomi 14 بأكملها، فهناك دلائل تشير إلى أنه سيتم إعلان طرازي Xiaomi 14 و14 Ultra فقط، مع احتمال بقاء Xiaomi 14 Pro حصريًا للسوق الصينية، ومن خلال التركيز على هاتف Xiaomi 14 Ultra، تم تصميم هذا الهاتف الذكي مع وضع هواة التصوير الفوتوغرافي في الاعتبار، حيث يتميز بوحدة كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل.

يوجد أسفل الغطاء معالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، مما يضمن الأداء الأمثل، ويحتوي الجهاز على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5180 مللي أمبير في الساعة، وتتميز بقدرات شحن سريع بقدرة 90 واط وشحن لاسلكي بقدرة 80 واط.

Huawei Pocket S2: كشف المستقبل

هواوي، التي لا ينبغي أن تتخلف عن الركب، قد تكشف عن منتجها الرائد التالي في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، ومع ذلك، لن يتم تسليط الضوء على الإصدارات المتوقعة من P70 أو Mate 70، وبدلاً من ذلك، ينصب التركيز على خليفة الهاتف الأصلي القابل للطي، Huawei Pocket S2.

وفقًا للتقارير، سيخلف جهاز Pocket S2 ، الذي تم إطلاقه في عام 2022، وسيتضمن نسخة محدثة من معالج Kirin 9000s الخاص بشركة Huawei، يمكن لهذا الجهاز القابل للطي أن يعيد تعريف تجارب المستخدم وتوقعاته في عالم الهواتف الذكية المتطور باستمرار.

Nothing Phone (2a): ابتكار بأسعار معقولة

Nothing ، نجم التكنولوجيا الصاعد، بدأ بالفعل في التشويق لهاتفه القادم Nothing Phone (2a) على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يشير إلى إطلاق وشيك، هناك تقارير منتشرة تفيد بأن الهاتف الذكي ذو الأسعار المعقولة قد يظهر على مسرح المؤتمر العالمي للجوال، خاصة وأن شركة Nothing يؤكد حضوره رسميًا في الحدث.

كما سيحتوي هاتف Nothing Phone (2a) على شاشة مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD+، مدعومة بمعالج Dimensity 7200 من MediaTek، على الرغم من كونه متغيرًا أكثر ملاءمة للميزانية، فمن المتوقع أن يتضمن واجهة Glyph المرغوبة، وهي ميزة مميزة مرتبطة بهذه العلامة التجارية، ويمكن أن يمثل إطلاق هاتف Nothing Phone (2a) علامة فارقة أخرى لـ Nothing لأنه يهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الابتكار.

HMD العالمية: إعادة اختراع نوكيا

لذا، فإن شركة HMD Global، الكيان الذي يقف وراء إحياء علامة نوكيا التجارية، قد تغتنم منصة المؤتمر العالمي للجوال لتقديم أحد هواتفها الذكية الخاصة، تشير عملية تغيير العلامة التجارية الأخيرة من Nokia إلى HMD Global عبر جميع المنصات الرقمية إلى حدوث تحول استراتيجي، مما يشير إلى نية الشركة في تنشيط وجودها في قطاع الهواتف المحمولة بصورة ومنتجات جديدة.

في حين أن التفاصيل لا تزال متناثرة، تشير التقارير المبكرة إلى أن أحد طرازات HMD Global الجديدة سيحتوي على إعداد كاميرا خلفية يقودها مستشعر هائل بدقة 108 ميجابكسل، يمكن أن يشير هذا الكشف المحتمل إلى التزام شركة HMD Global بالبقاء على صلة بالصناعة، وقادرة على المنافسة في سوق الهواتف الذكية الديناميكي.

وفي الختام، سيكون المؤتمر العالمي للجوال 2024 بمثابة لحظة محورية لصناعة الهواتف الذكية، مع كشف اللاعبين الرئيسيين عن أحدث ابتكاراتهم، بدءًا من براعة Xiaomi في التصوير الفوتوغرافي وحتى مستقبل Huawei القابل للطي، لا يوجد براعة في متناول الجميع حتى إعادة اختراع Nokia من شركة HMD Global، ويعِد كل اكتشاف بالمساهمة في المشهد المتطور للهواتف الذكية، ومع تقارب الصناعة في برشلونة، ينتظر العالم الكشف عن هذه العجائب التكنولوجية التي ستشكل مسار الهواتف الذكية في العام المقبل.