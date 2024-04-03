تقلبات جوية حادة في مصر: أمطار رعدية ورياح قوية مع انخفاض درجات الحرارة

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت مصر تقلبات جوية حادة خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية يوم الخميس، مع وجود أتربة عالقة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وتحول كتل الهوائية الجنوبية إلى كتل هواء شمالية، مما أدى إلى وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة ثم سقوط للأمطار، وذلك بسبب مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وشهدت أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد تساقط للأمطار حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة، موضحة أن هذه الأمطار كانت مصحوبة بالبرق والرعد.

تحسن في الطقس وانخفاض درجات الحرارة

مع الساعات الأولى من صباح الجمعة، سيتحرك المنخفض الجوي شرقاً، مما يؤدي إلى سقوط الأمطار على مدن القناة وخليج السويس وشمال سيناء بدلاً من القاهرة الكبرى.

وهناك تحسن في حالة الطقس على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة على كافة المحافظات بقيم تصل إلى 5 درجات.

البحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، الجمعة، انخفاضًا في درجات الحرارة مع ظهور للسحب المنخفضة والركامية، ونشاطًا للرياح الشديدة على الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية، ورياحًا شديدة داخل المدن المختلفة، مع انخفاض في درجات الحرارة وللرؤية وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر، مع عدم تأثر الحركة الملاحية بالموانئ.

تحذيرات من تقلبات جوية حادة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، باعتباره فصلا انتقاليا ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى سرعة الرياح والتقلبات الحوية، وحذّرت الهيئة من نشاط رياح وسقوط للأمطار اليوم على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.