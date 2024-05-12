رابط نظام فارس الخدمة الذاتية تسجيل دخول login

الرياض - أميرة القحطاني - يوفر رابط نظام فارس آلية بسيطة للوصول الى الخدمة الذاتية اون لاين وهي منصة مصممة خصيصا لمنسوبي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، أحد مميزات نظام فارس هو نظام تسجيل الدخول الالكتروني، من خلال طريقة مريحة وموفرة للوقت للمعلمين للوصول الى حسابتهم من أي مكان وفي أي وقت، نبدأ الان في تقديم الخطوات لتسجيل دخول رابط نظام فارس الخدمة الذاتية فتابعوا القراءة على موقع الخليج 365 دوت كوم.

الخدمة الذاتية

يتم الوصول إلى الخدمة الذاتية عن طريق موقع نظام فارس الالكتروني وهو يسمح للمعلمين ومنسوبي قطاع التعليم بالوصول الى خدمات متنوعة كتقديم طلبات الاجازات فضلاً عن عرض الرواتب والمكافآت وإمكانية إرسال طلبات الترقيات ومتابعة حالة طلباتهم، سوف يرشدك كاتب المقال الان رابط تسجيل دخول نظام فارس التالي;

نظام فارس تسجيل دخول

قم بتفح متصفح الأنترنت وأنتقل الى الرابط التالي sshr.moe.gov.sa

ستظهر صفحة تسجيل الدخول، قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك في الحقل المخصص.

أدخل كلمة المرور الخاص بحسابك في الحقل المخصص على نفس الواجهة.

إذا كنت نسيت كلمة المرور يمكنك إستخدام خيارات change password وإتبع التعليمات.

انقر على مربع Log in

يمكنك الان الوصول إلى حسابك في نظام فارس الخدمة الذاتية.

ملاحظة في حال نسيان كلمة المرو الخاصة بحساب نظام فارس يمكن الاستفادة من خيار تغيير كلمة المرور وإتباع التعليمات لإرسال كلمة مرور جديدة مؤقتة.

رابط نظام فارس للخدمة الذاتية

يمكنك النقر على رابط فارس المرُفق للانتقال الى صفحة الخدمة الذاتية والوصول الى جميع الخدمات على بوابة النظام الخاصة بموظفي قطاع التعليم السعودي، يوفر الرابط المذكور أيقونات مرنة لتسجيل الدخول من خلال اسم إضافة المستخدم وإدراج كلمة مرور للحساب لإمكانية الدخول بكل سلاسة والوصول الى روابط خدمات الموظفين عبر لوحة تحكم فارس.