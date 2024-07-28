وظائف خالية بشركة فاتورة من الجنسين للعمل بالقاهرة والإسكندرية

الرياض - أميرة القحطاني - وزارة الشباب والرياضة تعلن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل فورًا بشركة فاتورة، والتي تعلن عن حاجتها إلى مندوبين مبيعات، برواتب مجزية وعمولات تصل إلى 20000 جنية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، للعمل بفروع الشركة في القاهرة والإسكندرية، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة فاتورة للمؤهلات المتوسطة

مطلوب مندوبين مبيعات، ويشترط خبرة في مجال المبيعات.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، وخبرة في مجال المبيعات الخارجية، وان لا يزيد السن عن 38 سنة، كما أوضحت أن الوظائف متاحة للجنسين.

وظائف أخرى: –

وتقدم الشركة للعاملين بها، رواتب مجزية، حيث توفر راتب أساسي يبدأ من 4000 جنية + عمولة من 3500 جنية إلى 20000 جنية، بالإضافة إلى يوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة فاتورة

للتقديم على الوظائف المتاحة بشركة فاتورة، يرجى التسجيل على رابط التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة فاتورة“.