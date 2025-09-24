الرائج

كيفية تسديد غرامات المرور في الكويت بسهولة عبر تطبيق إلكتروني في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفر وزارة الداخلية في الكويت خدمة تسديد مخالفات المرور بشكل إلكتروني عبر تطبيق سهل، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

كيفية تسديد المخالفات عبر تطبيق سهل:

  1. قم بتحميل تطبيق سهل على هاتفك الأندرويد أو الآيفون.
  2. سجل الدخول وانتقل إلى قسم “الخدمات الحكومية”.
  3. حدد “وزارة الداخلية” من القائمة.
  4. اختر “المرور” ثم “سداد المخالفات المرورية”.
  5. أدخل المعلومات المطلوبة مثل رقم المخالفة أو الرخصة.
  6. حدد المخالفة واتبع الخطوات للدفع الإلكتروني. 

كيفية تسديد المخالفات عبر موقع وزارة الداخلية:

  1. زر موقع وزارة الداخلية الكويتية.
  2. اذهب إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
  3. حدد “المخالفات” واختر “الاستعلام عن المخالفات”.
  4. حدد الفئة (أفراد أو شركات) واضغط “استعلام”.
  5. حدد المخالفة واضغط “دفع”.
  6. أدخل بياناتك البنكية واضغط “إرسال”.باستكمال هذه الخطوات، يمكنك تسديد مخالفات المرور في الكويت بسهولة ويسر عبر الإنترنت. هذه الخدمة تعكس التطور الرقمي الذي تسعى الدولة الكويتية لتحقيقه في الخدمات الحكومية.
آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

