«فرصة مميزة» التأمينات الاجتماعية حالة الجمع بين المعاش والدخل الشهري وكيفية الاستفادة منها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التأمينات توضح حالة واحدة للجمع بين المعاش والدخل الشهري، حيث تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمات صرف المعاش للمستحقين، سواء كانوا أصحاب المعاش أنفسهم أو ورثتهم بعد الوفاة، وذلك في إطار الحماية المالية والاجتماعية التي تضمنها للعمال وأسرهم بعد حدوث الوفاة، وقد وضعت الهيئة ضوابط محددة لضمان صرف المعاشات بطرق صحيحة للمستحقين، ويثير سؤال الجمع بين المعاش والدخل الشهري لدى الابنة بعد حصولها على وظيفة أهمية بالغة في هذا السياق، فما هي الحالة التي تسمح فيها «التأمينات» بهذا الجمع؟

التأمينات تحدد حال الجمع بين المعاش والدخل الشهري للابنة

أجابت الهيئة القومية للتأمينات عبر موقعها الرسمي مستندة إلى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على استفسارات المواطنين، حيث يسمح الجمع بين المعاش والدخل الشهري للابنة في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الدخل من العمل أقل من المعاش الشهري الذي تستحقه الابنة عن والدها أو والدتها، وفي هذه الحالة تصرف الهيئة الفرق بين قيمة المعاش والدخل الشهري، مما يعني أنه إذا كان نصيب الابنة في المعاش أكبر من الدخل الذي تحققه من العمل، تستمر في الحصول على الفرق، أما في حالة تساوي أو زيادة الدخل الشهري عن المعاش فلا يتم صرف المعاش، علماً بأن الجمع بين معاش الوالد والوالدة لا يخضع لأي سقف مالي ما دامت الابنة غير متزوجة، إذ إن الزواج يؤدي إلى قطع المعاش عنها.

المستندات المطلوبة من «التأمينات» لاستمرار صرف المعاش مع الدخل الشهري

يتطلب الأمر من المؤمن عليه أو المستفيد تقديم مستند رسمي من جهة العمل يوضح قيمة الدخل الشهري بدقة، وذلك ليتمكن مكتب التأمينات من تحديد إمكانية استمرار صرف المعاش أو توقيفه أو صرف الفرق بين المعاش والدخل، وتأتي هذه الضوابط لضمان حقوق المستحقين والحفاظ على النزاهة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، إذ أن تقديم هذه الوثائق يساعد الهيئة على البت السريع والصحيح في حالة الجمع بين المعاش والدخل الشهري.

التأمينات الاجتماعية تحدد ضوابط منحة الزواج بعد قطع المعاش

عند قطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج، تصرف الهيئة منحة مالية تعادل قيمة المعاش المستحق لمدة سنة كاملة، وتخضع المنحة لشروط محددة ضرورية، نوجزها فيما يلي:

تحسب المنحة بناءً على المعاش المستحق عن شهر الزواج

تُصرف المنحة لمرة واحدة فقط لكل مستحق

تسقط المنحة في حالة عدم تقديم طلب الصرف خلال فترة زمنية مدتها خمس سنوات من تاريخ استحقاقها

تظل جنسية الابن أو الابنة، سواء المصرية أو غيرها، غير مؤثرة في استحقاق المعاش

وتأكد الهيئة على أن هذه الضوابط تهدف إلى التوازن بين حقوق المستفيدين وإدارة الموارد التأمينية بشكل عادل ومنظم.

الحالة الضوابط الجمع بين المعاش والدخل الشهري للابنة الدخل الشهري أقل من المعاش؛ صرف الفرق بين المعاش والدخل الجمع بين معاش الوالدين مسموح بدون حد مالي بشرط عدم زواج الابنة قطع المعاش بسبب الزواج صرف منحة الزواج لمرة واحدة تعادل معاش سنة كاملة

عندما يتعلق الأمر بحقوق التأمينات، يجب دائماً متابعة التحديثات والإجراءات الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتجنب أي توقف غير مبرر في صرف المعاش، والحصول على كامل الدعم المستحق، إذ تُعتبر هذه الضوابط وسيلة لحفظ حقوق جميع المستفيدين بما يضمن استمرارية الدعم المالي دون إخلال أو سوء استخدام للمخصصات التأمينية.