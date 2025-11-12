«انتباه شديد» الأرصاد اليمنية تحذر من أجواء شديدة الحرارة واضطراب البحر وأمطار ورياح قوية قريباً

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكلمة المفتاحية: الطقس في اليمن

الطقس في اليمن يسجل مستمرًا الأجواء الحارة في المناطق الساحلية والصحراوية مع توقعات بهطول أمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة، حيث أشار مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم الإثنين إلى ارتفاع ملحوظ في سرعة الرياح واضطراب البحر في عدة محافظات، ويشمل ذلك السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، فيما يتنوع الطقس بين صحو إلى غائم جزئيًا مع احتمال أمطار متفاوتة في المرتفعات الجبلية.

تفاصيل الطقس في اليمن وتوقعات الأمطار في المناطق الساحلية والصحراوية

تشير التوقعات الحديثة للطقس في اليمن إلى استمرار الأجواء الحارة في المناطق الساحلية النهار بشكل خاص، حيث ستكون الأجواء صحو إلى غائم جزئيًا مع شعور بالحرارة والرطوبة يلازمهما اعتدال نسبي خلال الليل، الأمر الذي يزيد من احتمالية هطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية، كما تمتد هذه الأمطار إلى أرخبيل سقطرى مما يزيد من اضطراب البحر نتيجة سرعة الرياح التي قد تصل إلى 40 عقدة، ما يجعل الإبحار في هذه المناطق محفوفًا بالمخاطر للبحارة والسفن، إلى جانب انتشار الغبار والأتربة التي تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

الطقس في اليمن وتأثير المرتفعات الجبلية على حالة الجو السائدة

في أعالي المرتفعات الجبلية، يشهد الطقس في اليمن تغيرات ملحوظة، حيث يتوقع المركز أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا مع إحتمالية هطول أمطار رعدية متفاوتة تتركز بشكل أكبر على المناطق الغربية والجنوبية الغربية، وتشمل هذه الأمطار المرتفعات التي تلمس هضاب المهرة، حضرموت، وشبوة، مما قد يؤدي إلى نشاط ملحوظ في البرق والرعد الذي يصاحب السحب الممطرة، هذه الحالة الجوية تساهم في تبريد الأجواء رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى، كما يُحذر من تجمع السيول في المناطق المنخفضة نتيجة الأمطار المتفرقة التي قد تتفاقم في فترات العواصف الرعدية.

الطقس في اليمن بين المناطق الصحراوية والهضبية: حار وجاف مع أمطار متفرقة

أما في المناطق الصحراوية والهضبية، فيسود الطقس في اليمن أجواء حارة وجافة مع مغبرات جزئية تغطي هذه المناطق خلال النهار، وفي هذا السياق يُنتظر أن تشهد الصحارى الشرقية احتمال هطول أمطار متفرقة، والتي قد تكون خفيفة غير متواصلة، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة جدًا مع تسجيل أعلى درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية في سيئون و41 في مأرب، وهي مؤشرات على طقس شديد الحرارة يتطلب الحيطة للأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في الهواء الطلق، كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً في مناطق مثل صنعاء وتعز وسط أجواء أكثر اعتدالاً بالمقارنة بالمناطق الأخرى.

الموقع درجة الحرارة العظمى المتوقعة سيئون 43 درجة مئوية مأرب 41 درجة مئوية عدن والحديدة 38 درجة مئوية صنعاء 32 درجة مئوية تعز 34 درجة مئوية

تطوير فهم الطقس في اليمن ضروري لتخطيط الأنشطة اليومية والرحلات، خاصة في ظل الأجواء الحارة والرياح القوية المتوقعة التي تؤثر على البحر والحركة المرورية، كما يجب متابعة التحديثات من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لمواكبة التغيرات الجوية المفاجئة.