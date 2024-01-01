طحنون بن محمد والشيوخ يتقبلون التعازي في وفاة مهرة بنت خالد

ابوظبي - سيف اليزيد - تقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، التعازي من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين في وفاة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان، وذلك في مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

وأعرب المعزون عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة وأبناء الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



حضر مجلس العزاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.